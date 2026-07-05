ΑΕΚ: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Αλεξίου, περνάει ιατρικά και υπογράφει 

Αντίστροφα μετράμε πλέον για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ.

Ο νεαρός διεθνής αμυντικός με την Ελπίδων, βρίσκεται στην Αθήνα και όλες οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν. Η Ένωση άλλωστε, τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στη συμφωνία προβλέπεται και οψιον αγοράς την οποία το επόμενο καλοκαίρι ο Δικέφαλος μπορεί να ενεργοποιήσει και με 3 εκατ. ευρώ να αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη.

Από την στιγμή που όλα είναι συμφωνημένα και ο Αλεξίου βρίσκεται στην Αθήνα, αυτό που απομένει είναι να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ακολούθως, να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που θα τον δεσμεύει με την ΑΕΚ και θα τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα.