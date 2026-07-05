Φωτιά κοντά στις γραμμές: Διακόπηκε η κυκλοφορία στον Προαστιακό στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια

Προβλήματα στην κυκλοφορία των συρμών του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών έχουν προκληθεί λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, έχει διακοπεί από τις 14:30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Ασπρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Παράλληλα, από τις 15:12 έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες

Η αμαξοστοιχία 1317, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Οι αμαξοστοιχίες 1319 και 1321, που επίσης εκτελούν τα δρομολόγια Κιάτο – Πειραιάς, παραμένουν στους Σταθμούς Κορίνθου και Κιάτου, αντίστοιχα.

Λόγω του συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Πηγή: cnn.gr