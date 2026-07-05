Ο Παύλος Μαυρουδής ανακοινώθηκε από την Κηφισιά

Η Κηφισιά ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου μέσου, Παύλου Μαρούδη.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Παύλο Μαυρουδή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 2001, ο Παύλος Μαυρουδής ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της TSV 1860 München στη Γερμανία. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, για να ακολουθήσει εκείνη του Ολυμπιακού.

Με τον Ολυμπιακό Β’ είχε 39 συμμετοχές στη Super League 2, ενώ το 2024/25 αγωνίστηκε στην ίδια κατηγορία με τα χρώματα της ΑΕΚ Β’ (14 συμμετοχές). Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Μαρκό.

Ο Παύλος Μαυρουδής έχει υπάρξει διεθνής με την U16 και την U17 της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».