Πρωταθλητής Ελλάδας ο Παναθηναϊκός στους Παίδες - Έφτασε τους 1.864 τίτλους

Η ομάδα πόλο Παίδων Κ16 του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας, κατακτώντας την κορυφή της Golden League του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, η αυλαία του οποίου έπεσε την Κυριακή (5/7) στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός» της Πάτρας.

Οι «πράσινοι» επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους στον μεγάλο τελικό, επικρατώντας με 12-7 των Χανίων.

Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στην άμυνά του και δεν άφησε περιθώρια στην ομάδα της Κρήτης. Πρώτος σκόρερ του τριφυλλιού ήταν ο Ηλιόπουλος με τρία τέρματα.

Αυτός είναι ο 1864ος τίτλος για τον Παναθηναϊκό ΑΟ, ο 13ος επίσημος για το τμήμα πόλο και το 4ο Πρωτάθλημα Ελλάδας για τους Παίδες μετά από εκείνα του 1986, 2019 και του 2021.

Οκτάλεπτα: 2-3, 2-3, 1-2, 2-4

ΝΟ Χανίων (Βουλγαράκης): Πολέντας, Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Γαλανάκης, Ζαγουράκης, Τζογανίδης, Κλωθάκης 2, Κοξ 2, Μαρμαριτσάκης, Κόρακας, Σπάνδαγος 1, Κατάκης 1, Μακριδάκης, Τυροβολάς, Φυτράκης

Παναθηναϊκός (Λέανδρος): Γλυνιαδάκης, Παπαϊωάννου, Ειρηνάκης 1, Λίτινας 2, Καραγκούνης 2, Λουμάνης 2, Φιλιππίδης, Ηλιάκης, Γκολφινόπουλος, Καρατζάς 1, Ηλιόπουλος 3, Λύτρας, Μπέρδος, Μολιός 1, Γεροντόπουλος.

Τελική κατάταξη: