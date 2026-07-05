Επίσημο: Υπέγραψε στην Αλ Σαντ για δύο χρόνια ο Λουτσέσκου (pics)

Κάτοικος του Κατάρ τουλάχιστον για τις επόμενες δύο σεζόν θα γίνει ο Ραζβάν Λουτσέσκου, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα ως ο νέος προπονητής της Αλ Σαντ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρηση του από τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Κατάρ να επισημοποιεί την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, διάρκειας δύο χρόνων.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλευρό του Λουτσέσκου θα βρίσκονται αρκετοί άμεσοι συνεργάτες του από την θητεία του στον Δικέφαλο, όπως ο Παντελής Κωνσταντινίδης, ο Γιώργος Τσονάκας, ο Κυριάκος Τσιτιρίδης, ο Πάολο Καστορίνα, ο Ματέο Σπαταφόρα και ο Νικολάε Κονσταντίν.

«Επισήμo. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλαμβάνει προπονητής της Αλ Σαντ για τις επόμενες δύο σεζόν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Δείτε την ανάρτηση της Αλ Σαντ: