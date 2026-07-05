Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Στο στόχαστρο ο Αντρέι Σάντος της Τσέλσι

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, με την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής να είναι βασική προτεραιότητα για τον προπονητή.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» έχουν ήδη προχωρήσει στην απόκτηση του Έντερσον από την Αταλάντα, ωστόσο επιθυμούν την προσθήκη ακόμη ενός ποιοτικού χαφ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, στην κορυφή της λίστας τους βρίσκεται πλέον ο Αντρέι Σάντος της Τσέλσι.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος μέσος έχει τραβήξει τα βλέμματα με τις εμφανίσεις του και θεωρείται μία από τις πλέον υποσχόμενες λύσεις για τον άξονα. Παρότι οι Λονδρέζοι δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να τον παραχωρήσουν, φέρεται πως θα εξέταζαν σοβαρά μια πρόταση που θα άγγιζε τα 60 εκατομμύρια ευρώ.

Για την περίπτωση του Σάντος, πάντως, δεν ενδιαφέρεται μόνο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως αναφέρουν τα ίδια ρεπορτάζ, στο παιχνίδι της διεκδίκησής του έχει μπει και η Νιούκαστλ, γεγονός που αναμένεται να ανεβάσει τον ανταγωνισμό για την απόκτησή του.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται κρίσιμο για το μέλλον του Βραζιλιάνου, με τη Γιουνάιτεντ να εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της προκειμένου να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία της γραμμή.