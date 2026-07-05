«Σύμφωνησε με την Μακάμπι ο Μάνταρ - Γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας»

Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα ο Γιαμ Μάνταρ ήρθε σε συμφωνία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια, και γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας.

Παρελθόν και επίσημα αποτελεί ο Γιάμ Μάνταρ από την Χάποελ Τελ Αβίβ καθώς ο 24χρονος Ισραηλινός γκαρντ άσκησε το opt-out που προέβλεπε το συμβόλαιό του και αποχώρησε από τον σύλλογο, επιθυμώντας να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσίευμα ο Μάνταρ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, με την οποία έχει συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης για ακόμη δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα η συμφωνία προβλέπει καθαρές ετήσιες αποδοχές ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ιστορία του συλλόγου.

Το κόστος για την ισραηλινή ομάδα εκτιμάται στα 4 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν, λόγω της υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης που ισχύει για Ισραηλινούς αθλητές.

Την περασμένη σεζόν ο Μάνταρ είχε περισσότερο περιορισμένο ρόλο στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη μετρώντας στην Euroleague 3.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.