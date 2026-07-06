Πορτογαλία – Ισπανία: Με τα γκολ στη ματσάρα

Η Πορτογαλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στο «Dallas Stadium», στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

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Ανάλυση Πορτογαλίας

Η Πορτογαλία προκρίθηκε δύσκολα στη φάση των «16», αποκλείοντας την Κροατία με 2-1 στο «Toronto Stadium». Για ακόμη ένα παιχνίδι στη διοργάνωση, πάντως, δεν έπεισε απόλυτα με την εμφάνισή της και χρειάστηκε γκολ στις καθυστερήσεις για να αποφύγει την παράταση.

Ανάλυση Ισπανίας

Η Ισπανία ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Αυστρίας στη φάση των «32», επικρατώντας με 3-0 στο «Los Angeles Stadium». Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε πραγματοποίησε την καλύτερή της εμφάνιση στη διοργάνωση και κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

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