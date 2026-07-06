Παγκράτι: «Είχαμε να τους δούμε έναν χρόνο» - Απομακρύνεται το σενάριο της δολοφονίες

Νέα στοιχεία που προκύπτουν όσο η αστυνομία ερευνά την υπόθεση θανάτου ενός 63χρονου σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, δείχνουν ότι απομακρύνεται το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Την ώρα που οι αστυνομικές Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, οι γείτονές των δίδυμων αδελφών κάνουν λόγο για άτομα που ήταν κλεισμένα στον εαυτό τους και αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν χθες το απόγευμα στο διαμέρισμα της οδού Αστυδάμαντος στο Παγκράτι μετά από κλήση που δέχθηκαν από κατοίκους της περιοχής, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα.

Ο 63χρονος ήταν τυλιγμένος με σεντόνι ενώ η σορός του ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή μέρες νωρίτερα.

Εντός του διαμερίσματος βρισκόταν και ο δίδυμος αδελφός του, ο οποίος και προσήχθη για την υπόθεση ενώ προέβαλε αντίσταση όταν οι αστυνομικοί του ζήτησαν να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Αναμένεται να συλληφθεί για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλου και έχει διαταχθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι είχαν καιρό να δουν τα δύο αδέλφια ενώ επισημαίνουν ότι έντονη μυρωδιά υπήρχε τις τελευταίες 10 μέρες.

«Είχαμε να τους δούμε εδώ και έναν χρόνο, δεν έβγαιναν ούτε στο μπαλκόνι. Το σπίτι ήταν δικό τους και έμεναν και οι δύο μαζί» λέει στο newsit.gr γειτόνισσα των δύο αδελφών και προσθέτει:

«Η μυρωδιά ήταν έντονη και από εκεί καταλάβαμε ότι κάτι είχε συμβεί».

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: newsit.gr