Η απόλυτη φρίκη: Μητέρα στην Αυστραλία ερευνάται για πιθανό κανιβαλισμό με θύμα τον 4χρονο γιο της

Μια φρικιαστική υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία, ερευνούν οι Αρχές της χώρας οι οποίες έχουν ήδη συλλάβει και ανακρίνουν μια 32χρονη.

Η εν λόγω γυναίκα μετέβη το περασμένο Σάββατο σε αστυνομικό τμήμα της μικρής παραθαλάσσιας πόλης Γουάιονγκ που βρίσκεται βόρεια του Σίδνεϊ και σύμφωνα με τη Sydney Morning Herald, ήταν εντελώς αποπροσανατολισμένη, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς στην απόφαση να μεταβούν στο σπίτι της για έρευνα.

Εκεί αντίκρισαν ένα θέαμα που όπως είπε ο επικεφαλής της Αστυνομίας της περιοχής, Τσαντ Γκίλις «ήταν τόσο φρικιαστικό που ακόμα και οι πιο έμπειροι ερευνητές χρειάστηκαν και εξακολουθούν να χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη. Η εικόνα ήταν σοκαριστική».

Μέσα στο σπίτι της 32χρονης, εντοπίστηκε το πτώμα του 4χρονου γιου της, που έφερε εκτεταμένα τραύματα στο χέρι, σε βαθμό που σχεδόν είχε αποκολληθεί.

Έλαβαν δείγμα από το στόμα της

Όπως τονίζεται σε δημοσίευμα της Sydney Morning Herald, οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για πιθανό κανιβαλισμό έπειτα από τα πρώτα στοιχεία που συνέλλεξαν κατά την ανάκριση της γυναίκας, στην οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία και αδικήματα που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η αστυνομία εξασφάλισε επείγουσα δικαστική εντολή που της επέτρεψε να υποβάλει τη γυναίκα σε ιατροδικαστική εξέταση της στοματικής της κοιλότητας, πριν της απαγγελθούν κατηγορίες.

Η δικαστική εντολή έδινε στις αρχές τη δυνατότητα να συλλέξουν δείγματα από το εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας, καθώς και άλλο ιατροδικαστικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου επιχρίσματος από το εσωτερικό του μάγουλου για ανάλυση DNA.

Παράλληλα, οι ερευνητές έλαβαν δείγματα από τα νύχια της γυναίκας, καθώς και υλικό που βρισκόταν κάτω από αυτά, στο πλαίσιο της συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

«Φαινόταν χαρούμενος και ζωηρός»

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Γουάιονγκ, καθώς οι γείτονες δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί σημάδια πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Ήταν πάντα χαρούμενος. Τον βλέπαμε να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να περπατά στη γειτονιά. Ήταν ένα πολύ ζωηρό παιδί. Δεν είχαμε δει κανένα σημάδι ότι υπήρχε πρόβλημα», είπε ένας εξ αυτών ενώ ένας δεύτερος επιβεβαίωσε ότι μητέρα και γιος είχαν μετακομίσει στο συγκεκριμένο σπίτι μέσα στο 2026, έπειτα από φερόμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ της γυναίκας και πρώην συντρόφου της.

Πηγή: ethnos.gr