Επίσημο: Ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ ο Πέδρο Μαρτίνεθ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον τεχνικό Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα αναλάβει τα ηνία της «Βασίλισσας» μέχρι το 2029.

Και επίσημα στον πάγκο της Ρεάλ ο Πέδρο Μαρτίνεθ. Η «Βασίλισσα» με ανακοίνωση της γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας των δυο πλευρών, με τον Ισπανό τεχνικό να αναλαμβανει τα ηνία των Μαδριλένων μέχρι το 2029.

Ο Μαρτίνεθ έκανε σπουδαία δουλειά την περασμένη σεζόν με την Βαλένθια, παρουσίασε μια ομάδα απόλυτα αφοσιωμένη στο πλάνο του, με τον Ισπανό τεχνικό να οδηγεί τις «νυχτερίδες» στο Final-4 της Αθήνας, ενώ έκλεισε την σεζόν με απόλυτη επιτυχία, κατακτώντας το Ισπανικό πρωτάθλημα.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει προπονήσει την Σαλαμάνκα, την Γρανάδα, την Τενερίφη, την Τζιρόνα και την Σεβίλλη και πλέον θα αναλάβει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ισπανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Πέδρο Μαρτίνεθ κατέληξαν σε συμφωνία, σύμφωνα με την οποία ο Ισπανός τεχνικός θα αναλάβε την ομάδα μας ως προπονητής για τις επόμενες τρεις σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν 2028-2029»

Comunicado Oficial: Pedro Martínez. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 6, 2026

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