Καλαμάτα: Στο Πήλιο με τα νέα πρόσωπα - Ανακοίνωσε ακόμα τέσσερις μεταγραφές

Η Καλαμάτα αναχώρησε σήμερα για τα Χάνια του Πηλίου, με τη Μαύρη Θύελλα να ανακοινώνει τέσσερις νέες προσθήκες.

Για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της αναχώρησε σήμερα η Καλαμάτα και στο πούλμαν για τα Χάνια του Πηλίου βρίσκονται οι εννέα μεταγραφές. Τέσσερις εξ αυτών ανακοινώθηκαν σήμερα, και πρόκειται για τον υψηλόσωμο πορτιέρε (2,02μ.), Νίκολα Βασίλιεβιτς, τον δεξιό μπακ, Ούρος Ιγκνιάτοβιτς, τον κεντρικό αμυντικό, Άλεξ Πέρες, και τον μεσοεπιθετικό, Έρικ Χάμζα. Ο τελευταίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά:

Με όνειρα, φιλοδοξίες και ένα ρόστερ που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της ομάδας, η Μαύρη Θύελλα αναχώρησε σήμερα το πρωί για τα Χάνια Πηλίου, όπου ξεκινά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η αρχή έγινε.

Και μαζί της ξεκινά το χτίσιμο μιας νέας Καλαμάτας.

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου στα Χάνια Πηλίου. Μετά από τρεις ημέρες ξεκούρασης, η αποστολή θα αναχωρήσει για το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, όπου από τις 20 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο προπονητής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει από την πρώτη ημέρα στη διάθεσή του όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Ποδοσφαιριστές με εμπειρία. Διεθνείς παραστάσεις. Ταλέντο. Προοπτική. Προσωπικότητα.

Αυτή είναι η νέα Μαύρη Θύελλα.

Άρνορ Σίγκουρντσον – 36 φορές διεθνής με την Ισλανδία

Μια μεταγραφή που αποτυπώνει τις φιλοδοξίες της νέας Καλαμάτας.

Ο 27χρονος Ισλανδός διεθνής μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από τη Μάλμε και φέρνει μαζί του εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δαπάνησε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Με τη ρωσική ομάδα κατέγραψε 87 συμμετοχές, 13 γκολ και οκτώ ασίστ.

Αγωνίστηκε επίσης στη Βενέτσια, την Μπλάκμπερν και τη Νόρκεπινγκ, με την οποία σε μία σεζόν πέτυχε 15 γκολ σε 26 συμμετοχές.

Με την Εθνική Ισλανδίας μετρά 36 συμμετοχές, δύο γκολ και τρεις ασίστ.

Κένεθ Βάργκας – Διεθνής με την Κόστα Ρίκα

Ταχύτητα, ένταση και διεθνής εμπειρία για την επίθεση της Μαύρης Θύελλας.

Ο 27χρονος επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χαρτς και μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στα άκρα.

Με τη σκωτσέζικη ομάδα έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ και οκτώ ασίστ, έχοντας παράλληλα σημαντικές ευρωπαϊκές παραστάσεις.

Είναι 21 φορές διεθνής με την Κόστα Ρίκα, με τρία γκολ, και έχει συμμετάσχει στο Copa America του 2024 και σε δύο διοργανώσεις Gold Cup.

Μαρσελίνο Καρεάσο – Δύναμη και ποιότητα στη μεσαία γραμμή

Ένας μέσος με περισσότερες από 300 επαγγελματικές συμμετοχές.

Ο 26χρονος Κολομβιανός με καταγωγή και από τη Βενεζουέλα έρχεται να προσθέσει ποιότητα, ένταση και προσωπικότητα στη μεσαία γραμμή.

Με την Όνσε Κάλντας κατέγραψε 140 συμμετοχές, 20 γκολ και επτά ασίστ, ενώ ακολούθησαν τρία γεμάτα χρόνια στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με 97 συμμετοχές, 11 γκολ και 10 ασίστ.

Αγωνίστηκε επίσης στον Απόλλωνα Λεμεσού και τη Σέριφ Τίρασπολ, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Μολδαβίας.

Νίκολα Βασίλιεβιτς – Πρωταθλητής με τον Ερυθρό Αστέρα

Εμπειρία και προσωπικότητα κάτω από τα δοκάρια.

Ο 30χρονος Σέρβος τερματοφύλακας έχει περισσότερες από 180 επαγγελματικές συμμετοχές και παραστάσεις πρωταθλητισμού.

Με τον Ερυθρό Αστέρα κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης στη Ράντνικ Σουρντούλιτσα, την Προλετέρ, τη Νάπρεντακ Κρούσεβατς και τη Γιαβόρ.

Έχει εκπροσωπήσει τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας και έχει κληθεί στην Εθνική Ανδρών.

Χούλιο Αλόνσο – Περισσότερες από 200 συμμετοχές στην Ισπανία

Εμπειρία και σταθερότητα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο 27χρονος Ισπανός μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες της Μπέτις και έχει περισσότερες από 200 επαγγελματικές συμμετοχές στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Αγωνίστηκε για τρία χρόνια στην Αλμπαθέτε, με 109 εμφανίσεις, ενώ στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες της Μιραντές και της Ουέσκα.

Ούρος Ιγκνιάτοβιτς – Η νέα δύναμη στη δεξιά πλευρά

Ο 25χρονος Σέρβος δεξιός μπακ προέρχεται από τις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα και διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα πρωταθλήματα της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

Με την Μπουντούτσνοστ Ποντγκόριτσα κατέγραψε 75 συμμετοχές, ενώ τις δύο τελευταίες σεζόν πραγματοποίησε 62 εμφανίσεις με τη Νάπρεντακ Κρούσεβατς.

Έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Σερβίας.

Άλεξ Πέρες – Από τις ακαδημίες της Μπέτις, στην Ίντερ και την Τορίνο

Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα της νέας Καλαμάτας.

Ο 20χρονος κεντρικός αμυντικός, με καταγωγή από την Ισπανία και τη Μοζαμβίκη, έχει περάσει από σημαντικές ευρωπαϊκές ακαδημίες.

Ξεκίνησε στη Ράγιο Βαγεκάνο, συνέχισε στην Μπέτις και ακολούθησε η Ίντερ, με την οποία αγωνίστηκε και στο UEFA Youth League. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της ομάδας Νέων της Τορίνο.

Έρικ Χάμζα – Ένα από τα μεγάλα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου

Μόλις 18 ετών, αλλά ήδη με σημαντικές παραστάσεις.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ19 μεσοεπιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Ξεκίνησε στις ακαδημίες της Βαλένθια, αγωνίστηκε στην Ελλάς Σύρου υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό.

Με την ομάδα Νέων των «ερυθρόλευκων» κατέγραψε 28 συμμετοχές, 11 γκολ και μία ασίστ.

Παναγιώτης Γκίνης – Ελληνική ποιότητα κάτω από τα δοκάρια

Ο 27χρονος τερματοφύλακας έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση κάτω από τα δοκάρια.

Προέρχεται από τις ακαδημίες του Απόλλωνα Σμύρνης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΑΕΚ σε ηλικία 19 ετών και αγωνίστηκε στο UEFA Youth League, στην ΑΕΚ Β’, τον Ασπρόπυργο, τον Ιωνικό και τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Την περασμένη σεζόν ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της Ελλάς Σύρου.

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ

Η νέα Μαύρη Θύελλα δεν χτίζεται μόνο με ονόματα.

Χτίζεται με δουλειά.

Με πίστη.

Με φιλοδοξία.

Με τη δύναμη της φανέλας και την ιστορία ενός ολόκληρου τόπου.

Από σήμερα, στα Χάνια Πηλίου, αρχίζει η δουλειά.

Αρχίζει το χτίσιμο.