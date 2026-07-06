Hyundai και Μουσείο της FIFA παρουσιάζουν την έκθεση «Legacies of Champions» (pic)

Η “Legacies of Champions” αποτελεί μια εξαιρετική έκθεση που παρουσιάζεται στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026™

Η Hyundai Motor Company και το Μουσείο FIFA παρουσιάζουν το FIFA Museum Presented by Hyundai στο Rockefeller Center της Νέας Υόρκης με κεντρικό θέμα την έκθεση «Legacies of Champions» τιμώντας την κληρονομιά του FIFA World Cup 2026™ και εμπνέοντας παράλληλα τις μελλοντικές γενιές παικτών και φιλάθλων.

Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό με δωρεάν είσοδο έως και τις 19 Ιουλίου 2026, προσκαλώντας τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, οικογένειες και παιδιά από όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την ιστορία και τον πολιτισμό του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Η έκθεση «Legacies of Champions» ανατρέχει σε σχεδόν έναν αιώνα ποδοσφαιρικής ιστορίας, εξετάζοντας πώς κάθε FIFA World Cup™ έχει διαμορφώσει το παγκόσμιο παιχνίδι και έχει εμπνεύσει εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως. Με ειδικές παρουσιάσεις από κάθε διοργάνωση από το 1930, η έκθεση συγκεντρώνει αυθεντικά αντικείμενα, εμβληματικές στιγμές, θρυλικές ομάδες και αξέχαστους παίκτες που καθορίζουν τη διαχρονική κληρονομιά της διοργάνωσης.

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει επιμελώς επιλεγμένα αυθεντικά αντικείμενα που τιμούν τους πρωταθλητές, οδηγώντας το κοινό σε ένα ταξίδι μέσα από την εξέλιξη του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο και την πολιτιστική του επίδραση στις γενιές.

Παράλληλα τιμά τις νικήτριες ομάδες και τις καθοριστικές στιγμές θριάμβου αλλά και απογοήτευσης που διαμόρφωσαν τη διαχρονική κληρονομιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθώς η διοργάνωση προετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιό της, μια νέα γενιά θα τη ζήσει για πρώτη φορά, προσθέτοντας νέες αναμνήσεις σε μια ιστορία που συνεχίζεται.

Η μακροχρόνια υποστήριξη της Hyundai Motor στο FIFA World Cup™ αναδεικνύεται σε όλη την εμπειρία της έκθεσης «Legacies of Champions», παρουσιάζοντας τον ρόλο της στην ενίσχυση της εμπλοκής των φιλάθλων και στη στήριξη της διοργάνωσης.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης περιεχόμενο που συνδυάζει τη ρομποτική και το ποδόσφαιρο, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία της εταιρείας «Next Starts Now» και τη δέσμευσή της να κάνει τις τεχνολογίες του μέλλοντος προσιτές και ελκυστικές για το κοινό.

Στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026™, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις καινοτομίες της, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων ρομποτικών τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν από τη Boston Dynamics.

«Έχοντας συνεργαστεί με το FIFA World Cup™ από το 1999, η Hyundai Motor Company έχει εξελιχθεί παράλληλα με τη διοργάνωση — μοιραζόμενη την πορεία της και τη μοναδική της ικανότητα να ενώνει φιλάθλους από διαφορετικές γενιές. Η έκθεση “Legacies of Champions” αντικατοπτρίζει αυτήν την κοινή αντίληψη, τιμώντας την πλούσια ιστορία της διοργάνωσης και παράλληλα στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον της. Η Hyundai Motor είναι περήφανη που αναδεικνύει πώς η ρομποτική και η καινοτομία ενσωματώνονται στη διοργάνωση, εκφράζοντας τη φιλοσοφία μας “Next Starts Now” ανοίγοντας ταυτόχρονα νέες δυνατότητες για την εμπειρία των φιλάθλων και το μέλλον της κινητικότητας» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Executive Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που υποδεχόμαστε φιλάθλους του ποδοσφαίρου από όλο τον κόσμο στην ειδική μας έκθεση στο Rockefeller Center στα πλαίσια του FIFA World Cup 2026™, για να συνδεθούμε, να εμπνεύσουμε και να μοιραστούμε τη μαγεία του όμορφου αυτού παιχνιδιού» δήλωσε ο κ. Marco Fazzone, Managing Director του FIFA Museum. «Χάρη στη Hyundai Motor, φέρνουμε το FIFA Museum στη Νέα Υόρκη και γιορτάζουμε μαζί την κληρονομιά και τον πολιτισμό του ποδοσφαίρου για πέμπτη συνεχόμενη φορά».

«Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με τη Hyundai και, χάρη στη μεταξύ μας συνεργασία, το FIFA Museum αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026™. Με αυτή τη μοναδική έκθεση, γιορτάζουμε μαζί με φιλάθλους από όλο τον κόσμο την πλούσια κληρονομιά και τον πολιτισμό του διεθνούς ποδοσφαίρου, σε μια διοργάνωση που να είναι εξίσου εντυπωσιακή στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ» δήλωσε ο κ. Romy Gai, Chief Business Officer της FIFA.



Τι μπορούν να βιώσουν οι επισκέπτες;



Το FIFA Museum Presented by Hyundai προσφέρει μια δωρεάν, καθηλωτική εμπειρία που περιλαμβάνει:

• Εμβληματικά εκθέματα και φανέλες από το 1930 έως σήμερα

• Διαδραστική αφήγηση για την επιρροή του Παγκοσμίου Κυπέλλου

• Επιλεγμένες παρουσιάσεις που αναδεικνύουν πρωταθλητές και πολιτιστική σημασία

• Την 27χρονη συνεργασία Hyundai–FIFA

• Επαναπροσέγγιση ιστορικών στιγμών μέσω ρομποτικής

Πώς αναδεικνύεται το όραμα της Hyundai;

Η Hyundai παρουσιάζει την καμπάνια “Be There With Hyundai”, η οποία γιορτάζει μαζί με τη νέα γενιά φιλάθλων. Περιλαμβάνει ζωγραφιές παιδιών 5–12 ετών από όλο τον κόσμο. Σαράντα οκτώ (48) έργα που εμφανίζονται στα επίσημα λεωφορεία των εθνικών ομάδων και ταξιδεύουν σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.



Διαδραστικές εμπειρίες στο Rockefeller Center

Εσωτερική έκθεση – “Legacies of Champions”

• Τοποθεσία: 9ος όροφος, Radio Park

• Ημερομηνίες: 11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου

• Ώρες: 10:00–20:00 (με διευρυμένο ωράριο έως 23:00 σε επιλεγμένες ημέρες Ιουλίου)

Εξωτερική εμπειρία – Διαδραστικό γήπεδο

• Τοποθεσία: North Plaza

• Ημερομηνίες: 6 – 19 Ιουλίου

• Ώρες: 10:00–20:00



Ο ρόλος των Spot και Atlas



Spot (Boston Dynamics):

• Αλληλεπίδραση με επισκέπτες

• Παρουσία σε εκδηλώσεις, προωθητικές δράσεις και στο Fan Village

• Δώρα και συμμετοχή σε διαγωνισμούς/social media

Atlas:

• Παρουσίαση της ρομποτικής τεχνολογίας

• Καθοδήγηση επισκεπτών (Center Plaza)

• Φωτογράφηση με μπάλα FIFA World Cup 2026 για φωτογραφίες



Το όραμα της συνεργασίας

Η συνεργασία αυτή ενισχύει την εμπειρία των φιλάθλων μέσω καινοτομίας και τεχνολογίας, ενώ συνδέει κοινότητες μέσω του ποδοσφαίρου και προωθεί το όραμα της Hyundai “Progress for Humanity”.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως 19 Ιουλίου και προσκαλεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν την ιστορία του FIFA World Cup™, πολλές διαδραστικές εμπειρίες και το μέλλον που οραματίζεται η Hyundai.