Πανιώνιος: Ενίσχυση στον άσο με Παπαβασιλείου

Την απόκτηση του 19χρονου τερματοφύλακα Θεοφάνη Παπαβασιλείου από την Κ19 της ΑΕΚ ανακοίνωσε ο Πανιώνιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Πανιώνιος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον 19χρονο τερματοφύλακα Θεοφάνη Παπαβασιλείου.

Ο Θεοφάνης, (γεννημένος στις 19 Απριλίου 2007) αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και προέρχεται από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ. Ο 19χρονος γκολκίπερ αγωνίστηκε στην Κ19 της ΑΕΚ, με την οποία μέτρησε 24 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, ενώ κατάφερε να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 11 αναμετρήσεις.

Θεοφάνη σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανιωνίου και σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την “κυανέρυθρη” φανέλα!

