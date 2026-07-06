Πρωινή προπόνηση για τον ΠΑΟΚ: «Πάτησε» γήπεδο ο Ντεσπόντοφ (vids)

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ «πάτησε» γήπεδο για πρώτη φορά επί ολλανδικού εδάφους, δίνοντας το παρών στην προπόνηση του ΠΑΟΚ - Ο Παβλένκα και η ανησυχία για Σαρρή

Αποστολή στην Ολλανδία

Ο Βούλγαρος εξτρέμ είναι η ευχάριστη έκπληξη της σημερινής (6/7) πρωινής προπόνησης του Δικεφάλου, καθώς βρίσκεται για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο του Ζαλτμπόμελ.

Μετά το πρόγραμμα ενδυνάμωσης που ακολούθησε την πρώτη εβδομάδα, μπαίνει πλέον στο γήπεδο, προκειμένου να ξεκινήσει με ατομικό πρόγραμμα πριν ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ.

Στο γήπεδο βρίσκεται ο Γίρι Παβλένκα αλλά και ο Σόλα Σορετίρε, με τους ιθύνοντες του ΠΑΟΚ να περιμένουν τα νεότερα από τη μαγνητική τις επόμενες ώρες. Στο ξενοδοχείο παρέμειναν οι τραυματίες Σουαλιό Μεϊτέ και Φιόντορ Τσάλοβ.

Δείτε τα βίντεο μέσα απ' το SDNA: