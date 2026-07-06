Συμφώνησε με την Βιλερμπάν ο Μπολομπόι

Σύμφωνα με το Eurohoops ο Τζόελ Μπολομπόι συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Βιλερμπάν, με την γαλλική ομάδα να προσθέτει στο ρόστερ της ακόμα ένα παίκτη με μακροχρόνια εμπειρία από την Ευρωλίγκα.

Σύμφωνα με το Eurohoops ο Τζόελ Μπολομπόι βρίσκεται μια ανάσα από την Βιλερμπάν, με τις δυο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε όλα για την μετακόμιση του Αμερικανού ψηλού στην Γαλλία.

Ο 32χρονος σέντερ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ωστόσο έχασε αρκετά μεγάλο μέρος της λόγω τραυματισμών.

Έπαιξε σε μόλις 15 αγώνες μετρώντας 5.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά 14' συμμετοχής και πλέον όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βιλερμπάν, με την γαλλική ομάδα να προσθέτει στο ρόστερ της ακόμα ένα παίκτη με μακροχρόνια εμπειρία από την Ευρωλίγκα.

Θυμίζουμε η ομάδα του Λυόν έχει αποκτήσει τους Φρανσίσκο, Τάις, Ουάιλερ-Μπαμπ, Αρμόνι Μπρουκς, ενώ είναι πολ΄ύ κοντά και στον 37χρονο Αυστραλό Πάτι Μιλς, με τον Τόνι Πάρκερ να δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό σύνολο που θέτει υψηλούς στόχους στη νέα Euroleague.