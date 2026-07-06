Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης

Η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Νίκο Κουρούβανη.

Η ανακοίνωση των Πρασίνων: «Ο Νίκος Κουρούβανης συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση της νέας σεζόν.

Ο έμπειρος πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Κουρούβανης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup».

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.comο Νίκος Κουρούβανης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι και του χρόνου μέλος της ομάδας και ελπίζω να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους».