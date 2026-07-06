Μία χάρη στον φίλο του Ινφαντίνο: Πώς ο Τραμπ άνοιξε συζήτηση για πολιτική παρέμβαση στο Μουντιάλ

Πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήθελε τη συγκεκριμένη διοργάνωση να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μεγάλο φιάσκο.

Η λογική, τότε, έλεγε ότι οι ακριβές τιμές στα εισιτήρια θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τους φιλάθλους και ότι ένα προϊόν σχεδιασμένο για τη λαϊκή βάση, θα γινόταν, όπως πολλά άλλα που σχετίζονται με την ψυχαγωγία και το θέαμα, για τους λίγους.

Κάτι περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά, το Μουντιάλ διαψεύδει κάθε τέτοια κινδυνολογία. Έχει ήδη συγκεντρώσει τους περισσότερους φιλάθλους από κάθε άλλο και με διάφορα τεχνάσματα όπως το hydration break, καταφέρνει να καταγράφει τεράστια κέρδη. Το σημαντικότερο ωστόσο, ήταν για 24 ημέρες πετύχαινε κάτι που δεν περίμενε κανείς. Να κρατά μακριά τον Ντόναλντ Τραμπ...

Και ξαφνικά, η απόλυτη ανατροπή. Μετά από παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ, ο επιθετικός της χώρας, Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στο παιχνίδι των 16 με το Βέλγιο, παρότι είχε αποβληθεί στον προηγούμενο αγώνα κόντρα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και είχε δεχθεί ποινή μίας αγωνιστικής.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε την Κυριακή, πανηγυρίζοντας μέσω Truth Social, την ίδια ώρα που όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης έμενε άφωνος με την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η «αθώωση» του Μπαλογκάν πυροδότησε εκτός από αντιδράσεις, πολλά σχόλια για τη στενή σχέση μεταξύ του Τραμπ και του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ποτέ ξανά σε τελική φάση

Η συζήτηση του Τραμπ για την τιμωρία σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινφαντίνο και η τελική απόφαση της FIFA μετέτρεψαν μια διαφωνία για τη διαιτησία σε διεθνές ζήτημα γύρω από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στον κόσμο.

Όπως γράφει το αμερικανικό δίκτυο CNN σχολιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα, η επακόλουθη εξέλιξη εγείρει ανησυχίες για πολιτική παρέμβαση και για την ακεραιότητα του τουρνουά. Δεν έχει απαραίτητα σημασία αν η πίεση του Τραμπ ήταν καθοριστική. Ακόμη και η εντύπωση ότι ήταν αρκετή αρκεί για να αμαυρώσει την εικόνα μιας διοργάνωσης που μέχρι τώρα συνοδεύεται από εξαιρετικά σχόλια.

Οι στιγμές που φέρνουν διαμάχες είναι αναπόφευκτες σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986 ή την κουτουλιά του Ζινεντίν Ζιντάν στον τελικό του 2006;

Όμως δεν υπάρχει γνωστό προηγούμενο πολιτικού ηγέτη που να πιέζει τη FIFA για το ποιος μπορεί να αγωνιστεί, πόσο μάλλον σε έναν αγώνα τόσο κρίσιμο για το τουρνουά και το ποιος θα προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Η έντονα πολιτικοποιημένη φύση της ποδοσφαιρικής οπαδικής κουλτούρας σημαίνει ότι πιθανότατα οι Αμερικανοί φίλαθλοι δεν θα δώσουν σημασία στο πώς ακριβώς ο Μπαλογκάν βρέθηκε να αγωνίζεται στο Σιάτλ, στις 03.00 ώρα Ελλάδος, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Όμως η βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι οι πριν τον αγώνα διαδικασίες παραβιάζουν τους κανονισμούς της FIFA και πλήττουν το ευ αγωνίζεσθαι. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Ρούντι Γκαρσία, είπε ότι η ομοσπονδία θα κινηθεί όχι για να υπερασπιστεί την εθνική τιμή, αλλά για να υπερασπιστεί «το ποδόσφαιρο γενικά. Υπερασπίζεται την ακεραιότητά του. Υπερασπίζεται την ηθική του».

Για πολλούς φιλάθλους εκτός ΗΠΑ, μια νίκη των Αμερικανών θα συνοδευόταν πλέον από αστερίσκο.

Η δικαιολογία για το άρθρο 27

Μεμονωμένα, υπάρχουν λόγοι να θεωρεί κανείς ότι ο Μπαλογκάν αδικήθηκε όταν αποβλήθηκε στον αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη την προηγούμενη εβδομάδα. Όμως η εμπλοκή του Τραμπ εισάγει την πιθανότητα η “αθώωσή” του να μην βασίζεται αποκλειστικά στην αίσθηση δικαιοσύνης.

Ο διαιτητής δεν τον απέβαλε αμέσως, αλλά μετά από εξέταση του VAR έκρινε ότι το φάουλ σήκωνε ακόμα και κόκκινη κάρτα. Σε πραγματικό χρόνο η φάση έμοιαζε ακίνδυνη. Όμως σε αργή κίνηση φάνηκε το πόδι του να βρίσκει στο πίσω μέρος του ποδιού του Βόσνιου αμυντικού Τάρικ Μουχαρέμοβιτς και να στρίβει τον αστράγαλό του σε αφύσικη θέση.

Πολλοί φίλαθλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ακόμη μία περίπτωση όπου το VAR αδικεί έναν παίκτη και ότι δεν υπήρχε πρόθεση τραυματισμού. Συχνά τέτοιες επαφές φαίνονται πολύ πιο σοβαρές σε αργή κίνηση. Παρόμοιες φάσεις οδηγούν συχνά σε αποβολές στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Ωστόσο, τόσο η αντίδραση της FIFA όσο και η παρέμβαση Τραμπ προκαλούν ανησυχία.

Μετά τον αγώνα, η Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης και ότι ο Μπαλογκάν δεν θα αγωνιστεί στο Σιάτλ. Αυτό αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τις ΗΠΑ, καθώς ο επιθετικός της Μονακό είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας.

Η απόφαση να ανακαλέσει την ποινή την Κυριακή δεν συνοδεύτηκε από επαρκή εξήγηση, γεγονός που ενίσχυσε την κριτική ότι έγινε εξαίρεση λόγω πίεσης του Τραμπ.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA επικαλέστηκε το Άρθρο 27 του κανονισμού της, που επιτρέπει την αναστολή ή μερική άρση ποινής υπό δοκιμαστική περίοδο. Η κόκκινη κάρτα παραμένει σε ισχύ και, αν ο παίκτης υποπέσει σε νέο παράπτωμα, η τιμωρία θα επανέλθει.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η FIFA χρησιμοποιεί αυτή τη διάταξη. Είχε προηγουμένως προκαλέσει κατηγορίες ευνοιοκρατίας όταν επέτρεψε στον Κριστιάνο Ρονάλντο να αγωνιστεί στα προκριματικά, παρά τιμωρίες από προηγούμενη κόκκινη κάρτα.

Ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι ο Τραμπ θα εμπλεκόταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο έχει συγκρίνει με πολλαπλά Super Bowl ταυτόχρονα.

Αρχικά κράτησε πιο διακριτική στάση, όμως η υπόθεση Μπαλογκάν αποδείχθηκε δύσκολο να αγνοηθεί. Ήταν δεδομένο ότι θα χρησιμοποιοπύσε πιθανή επιτυχία της εθνικής των ΗΠΑ στο Μουντιάλ, σε μια περίοδο που χρειάζεται θετική ατζέντα, δεδομένου ότι οι Αμερικανοί του γυρνούν μαζικά την πλάτη. Αλλωστε πολλές φορές, σε πολύ ευνοϊκότερες εποχές, έχει χρησιμοποιήσει τον αθλητισμό για να περάσει πολιτικά και πολιτισμικά μηνύματα.

Οι κανόνες δεν ήταν ποτέ εμπόδιο...

Η πολιτική του πορεία δείχνει ότι δεν βλέπει τους κανόνες ως εμπόδιο: δεν έχει σημασία πώς κερδίζεις, αλλά το ότι κερδίζεις.

Τραμπ και Ινφαντίνο διατηρούν στενή σχέση, με τον πρόεδρο της FIFA να εμφανίζεται συχνά στο πλευρό του Αμερικανού ομολόγου του. Έχει παρευρεθεί ακόμη και σε σύνοδο ειρήνης στη Γάζα στην Αίγυπτο. Μετά την ορκωμοσία του Τραμπ για τη δεύτερη θητεία, ο Ινφαντίνο έγραψε στο Instagram: «Μαζί θα κάνουμε όχι μόνο την Αμερική μεγάλη ξανά, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο».

Ο επικεφαλής της FIFA έχει δεχθεί έντονη κριτική για πολιτικές σχέσεις και για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε προηγούμενα Μουντιάλ, καθώς και για την ανάθεση της διοργάνωσης του 2034 στη Σαουδική Αραβία. Είχε επίσης δεχθεί επικρίσεις όταν απένειμε στον Τραμπ το πρώτο FIFA Peace Prize.

Ο Ινφαντίνο έχει υποστηρίξει ότι είναι σημαντικό για τον πρόεδρο της FIFA να διατηρεί καλές σχέσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών-διοργανωτών.

Όπως τονίζει το CNN, αυτή η ιστορία ανοίγει τον δρόμο κι άλλοι πολιτικοί ηγέτες να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τη FIFA για αγωνιστικά ζητήματα.

Κάθε αμφιλεγόμενο μαρκάρισμα από εδώ και πέρα αναμένεται να εξετάζεται υπό νέο πρίσμα. Αν η FIFA μπορεί να αναστείλει ποινές μετά από πολιτική πίεση, τότε ίσως οφείλει να το κάνει για κάθε χώρα.