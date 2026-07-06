Νεϊμάρ σε Νίλαντ: «Όχι σε εμένα αυτά» (vid)

Έντονος διάλογος μεταξύ Νεϊμάρ και Νίλαντ στο εύστοχο πέναλτι του Βραζιλιάνου που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ των Νορβηγών, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για τη «Σελεσάο».

Η Βραζιλία δεν τα κατάφερε απέναντι στη Νορβηγία και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ του 2026, έπειτα από την ήττα με 2-1.

Μετά τα δύο γκολ του Έρλινγκ Χάαλαντ, η «Σελεσάο» κατάφερε να βρει το «γκολ της τιμής» με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Νεϊμάρ στο 90+10’. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης εξελίχθηκε έντονος διάλογος μεταξύ του Βραζιλιάνου σταρ και του τερματοφύλακα της Νορβηγίας, Όργιαν Νίλαντ, που πήγε να «ψαρώσει» τον 34χρονο.

Συγκεκριμένα, ο «πορτιέρο» των «Βίκινγκ» προκάλεσε τον επιθετικό της Σάντος, λέγοντας του: «Θα σε σταματήσω, θα σε σταματήσω, θα σε σταματήσω», με τον Νεϊμάρ να απαντάει: «Είσαι σίγουρος; Πού θες (σ.σ. να εκτελέσω); Πού θες;».

Εν τέλει ο πρώην παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα ευστόχησε, κάνοντας το 2-1 και έτρεξε γρήγορα προς τον Νίλαντ για να του υπενθυμίσει ποιος είναι, λέγοντας του: «Όχι σε μένα αυτά. Όχι σε μένα!».

Μετά τη λήξη του αγώνα και οι δύο ποδοσφαιριστές ρωτήθηκαν για το εν λόγω περιστατικό με τον Νεϊμάρ να λέει ότι: «Προσπαθούσε να με προκαλέσει με λόγια για να με αποσπάσει, αλλά μετά το γκολ, πήγα κατευθείαν να του θυμίσω ότι είμαι ο "Νεϊμάρ" σε περίπτωση που δεν το ξέρει».

Από την άλλη ο Νορβηγός «γκολκίπερ» δήλωσε πως: «Δεν έχει σημασία. Ήθελα απλώς να μπω στο μυαλό του, αλλά στο τέλος έπιασα το πιο σημαντικό πέναλτι του αγώνα και καταφέραμε κάτι ξεχωριστό».

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