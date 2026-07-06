ΑΕΚ: Περνά ιατρικά στην Ολλανδία, υπογράφει και πιάνει άμεσα δουλειά ο Καϊρίνεν

Ο Καϊρίνεν θα περάσει από εξετάσεις στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Άπελντορν για να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Στο Άμστερνταμ θα βρεθεί σήμερα ο Κάαν Καϊρίνεν προκειμένου να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, και να υπογράψει το συμβόλαιό του στην ΑΕΚ. Ο Φινλανδός μέσος αποφασίστηκε να μην ταλαιπωρηθεί ερχόμενος πρώτα στην Αθήνα, αλλά να ταξιδέψει απευθείας στην Ολλανδία.

Γι’ αυτό θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, σε ειδικό κέντρο στο Άμστερνταμ, το οποίο έχει επιλέξει η ΑΕΚ και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, θα ανακοινωθεί και θα ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, στο Άπελντορν.

Για τον λόγο αυτό, στην Ολλανδία θα βρεθεί και ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ ΑΕΚ Μηνάς Λυσάνδρου, ώστε να ρυθμιστούν όλες οι γραφειοκρατικές λεπτομέρειες της μεταγραφής του Καϊρίνεν.

