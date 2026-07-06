Γκριν: «Κάθε φορά που ο Λεμπρόν είναι στο παρκέ, η ομάδα σου έχει πιθανότητες να κερδίσει»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σε δηλώσεις του τόνισε πως κάθε φορά που αγωνίζεται ο Λεμπρόν Τζέιμς, η ομάδα του έχει πιθανότητες να κερδίσει.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε να μην συνεχίσει την καριέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς και έτσι είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο «σταθμό» του.

Ο «Βασιλιάς» παραμένει χωρίς ομάδας, ωστόσο έχει γίνει γνωστό πως οι περισσότεροι οργανισμοί του ΝΒΑ εξετάζουν την περίπτωσή του και διεκδικούν την υπογραφή του.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σε δηλώσεις του μίλησε για τον Τζέιμς και αναφέρθηκε στο… βάρος που κουβαλάει. Υπογράμμισε πως κάθε φορά που είναι στο παρκέ, δίνει στην ομάδα του την πιθανότητα να κερδίσει ενώ στάθηκε και στο πόσο επηρεάζει την οικονομία της πόλης στην οποία βρίσκεται.

«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει το βάρος που φέρει αυτός ο παίκτης. Τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει σε μια ομάδα, ο οικονομικός αντίκτυπος που μπορεί να έχει σε ολόκληρη την πόλη. Όποτε ο Λεμπρόν Τζέιμς βρίσκεται στο παρκέ, πρώτον, η ομάδα σου έχει πιθανότητες να κερδίσει, αλλά, δεύτερον, πρέπει να τον λάβεις σοβαρά υπόψη» ανέφερε.