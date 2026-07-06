Ριβάλντο: «Θλιβερή μέρα για την Βραζιλία - Βινίσιους και Νεϊμάρ έπρεπε να βγουν μπροστά»

Τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την συνέχεια του Μουντιάλ σχολίασε ο Ριβάλντο, χαρακτηρίζοντας θλιβερή την επόμενη μέρα μετά την ήττα από την Νορβηγία.

Ο εμβληματικός μέσος τόνισε ότι η «σελεσάο» δεν αγωνίστηκε με την κατάλληλη νοοτροπία, κάνοντας λόγο για κυριαρχία των Σκανδιναβών, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Βινίσιους και τον Νεϊμάρ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Μια θλιβερή και δύσκολη μέρα για όλους εμάς τους Βραζιλιάνους.

Κατά τη γνώμη μου, η Βραζιλία αποχωρεί πρόωρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιστεύω ότι η εθνική μας ομάδα διέθετε την ποιότητα για να προχωρήσει περισσότερο, αλλά σήμερα ένιωσα ότι μπήκαμε στο γήπεδο με υπερβολική επιφυλακτικότητα απέναντι στη Νορβηγία. Ο σεβασμός προς τον αντίπαλο είναι απαραίτητος, αλλά η Βραζιλία δεν μπορεί να αποδέχεται να κυριαρχείται με τον τρόπο που συνέβη σήμερα.

Πιστεύω επίσης ότι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου που διαδραμάτισε σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά, ο Βίνι θα έπρεπε να είχε αναλάβει την ευθύνη για το πέναλτι, καθώς ήταν ο πρώτος σκόρερ και ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Παρομοίως, θεωρώ ότι ο Νεϊμάρ —με όλη την ποιότητα και την ικανότητά του να κρίνει αγώνες— θα μπορούσε να είχε πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι να αγωνίζεσαι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και πόσο μεγάλο είναι το βάρος της ευθύνης όταν κουβαλάς τις ελπίδες εκατομμυρίων Βραζιλιάνων. Γι' αυτό, τώρα είναι η στιγμή να στηρίξουμε εκείνους που αγωνίστηκαν για τη χώρα μας και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τώρα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία, να μάθουμε από τα λάθη μας και να κάνουμε μια νέα αρχή. Η ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου είναι γεμάτη νίκες, ήττες, αναποδιές και —πάνω απ' όλα— μεγάλες επιστροφές.

Οι Βραζιλιάνοι δεν τα παρατούν ποτέ

Είμαι βέβαιος ότι θα έρθει ξανά η ώρα μας και ότι θα ζήσουμε πολλές στιγμές χαράς με την εθνική μας ομάδα.

Κουράγιο, Βραζιλία!».

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