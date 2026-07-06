Αστέρας Aktor: Επιστροφή Ριέρα στην Τρίπολη

Τη φανέλα του Αστέρα Aktor μετά από τρία χρόνια, θα φορέσει ξανά ο Αντριάν Ριέρα.

Στην Τρίπολη επιστρέφει ο Αντριάν Ριέρα, ο οποίος αγωνίστηκε στον Αστέρα Aktor από το 2019 έως το 2023. Ο Ισπανός μεσοεποθετικός αγωνίστηκε στη συνέχεια στον ΟΦΗ, τον Ακρίτα Χλώρακας στην Κύπρο και τον Πανσερραϊκό.

Σε δηλώσεις του ο 30χρονος άσος, ανέφερε: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην ομάδα η οποία με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Αστέρας έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή, δεν το ξεχνάω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη. Θα συναντήσω πολλούς φίλους στην ομάδα και στην πόλη και αυτό μού δίνει έξτρα κίνητρο. Vamos ASTERAS».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Adrian Riera. Ο Adrian γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1996 στην πόλη Murcia της Ισπανίας, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στην ομάδα μας. Από το 1019 έως το 2023 φόρεσε την κιτρινομπλέ φανέλα σε 114 επίσημους αγώνες, σημείωσε 12 γκολ και έδωσε 14 ασίστ.

Καλωσορίζουμε και πάλι τον Adrian στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε νέες επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Levante UD 7

La Roda CF 11

SD Formentera 27 (3)

Villarreal CF B 16

ASTERAS AKTOR 114 (12)

ΟΦΗ 49 (4)

Ακρίτας Χλώρακας 13 (1)

Πανσερραϊκός 19 (2)

