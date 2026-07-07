«Μεγάλη ανησυχία» στις ΗΠΑ για τη δοκιμή πυραύλου SLBM από την Κίνα

Οι ΗΠΑ εκφράζουν «μεγάλη ανησυχία» για τη δοκιμή κινεζικού βαλλιστικού πυραύλου από υποβρύχιο στον Ειρηνικό, κατηγορώντας το Πεκίνο για ταχεία και αδιαφανή ενίσχυση του πυρηνικού του οπλοστασίου.

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα τη «μεγάλη ανησυχία» της για τη δοκιμή από το πολεμικό ναυτικό της Κίνας διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου εκτοξευόμενου από υποβρύχιο (SLBM) στον Ειρηνικό ωκεανό.

«Την περίοδο που οι ΗΠΑ εργάζονται πιο σκληρά παρά ποτέ για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων, η Κίνα κάνει το αντίθετο. Η ταχεία και αδιαφανής μεγέθυνση του πυρηνικού οπλοστασίου του Πεκίνου εγείρει μεγάλη ανησυχία στην περιφέρεια και στον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ.

Πηγή: newsbomb.gr