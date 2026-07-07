Καθυστερήσεις πτήσεων: Σύσκεψη για τα προβλήματα στα ελληνικά αεροδρόμια εν μέσω θερινής περιόδου

Στο τραπέζι μπήκαν η αυστηρότερη τήρηση των slots, η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος πτήσεων και ο καλύτερος συντονισμός σε επίγεια εξυπηρέτηση και εναέρια κυκλοφορία.

Στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης βρέθηκαν τη Δευτέρα οι καθυστερήσεις των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια, την ώρα που η θερινή περίοδος ανεβάζει σημαντικά την πίεση στο σύστημα των αερομεταφορών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες AEGEAN και SKY express.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση τέθηκε η ανάγκη αυστηρότερης τήρησης των συμφωνημένων χρονοθυρίδων, των λεγόμενων slots, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων.

Παράλληλα, εξετάστηκε ο καλύτερος συντονισμός τόσο στην επίγεια εξυπηρέτηση όσο και στη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και να υπάρξει πιο αποτελεσματικός συντονισμός.

Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Χρήστος Τσίτουρας, ανέφερε ότι η σύσκεψη έγινε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΠΑ, με αντικείμενο τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στις πτήσεις κατά τη θερινή περίοδο.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς το τελευταίο διάστημα.

«Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και αναμένεται να ακολουθήσουν επιμέρους συνεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεών τους», δήλωσε ο κ. Τσίτουρας.

Πηγή: newsbomb.gr