Ιός «χτύπησε» την Κολομβία πριν το ματς με την Ελβετία, εκτός διοργάνωσης ο Κόρδοβα

Η εθνική Κολομβίας καλείται να διαχειριστεί ένα απρόοπτο πρόβλημα λίγες ώρες πριν από τη νοκ άουτ αναμέτρηση με την Ελβετία (7/7, 23:00) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν ο ομοσπονδιακός τεχνικός Νέστορ Λοσάνο και ο αρχηγός της ομάδας, Χάμες Ροντρίγκες, αρκετοί ποδοσφαιριστές ταλαιπωρούνται από έντονα συμπτώματα ίωσης, η οποία έκανε ξαφνικά την εμφάνισή της στο στρατόπεδο των Κολομβιανών.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού πααδέχθηκε ότι νόσησε και ο ίδιος, όπως και αρκετοί συμπαίκτες του, τονίζοντας πως ο ιός έχει επηρεάσει σημαντικά τη φυσική τους κατάσταση, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί εμπόδιο στην προσπάθεια που θα γίνει για την πρόκριση της ομάδας στους «8».

«Κυκλοφορεί ένας πολύ δυνατός ιός στην ομάδα μας. Πολλοί παίκτες έχουν περάσει ή περνούν αυτή την κατάσταση, ανάμεσά τους κι εγώ», δήλωσε ο αρχηγός της Κολομβίας μετά τη νίκη επί της Γκάνας.

Παρά το πρόβλημα, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί έτοιμη απέναντι στην Ελβετία και θα συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει η ισπανική «AS», το ιατρικό επιτελείο της Κολομβίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιορίσει την εξάπλωση της ίωσης πριν από τον κρίσιμο αγώνα της φάσης των «16».

Σαν να μην έφτανε η ίωση, η Κολομβία έχασε και έναν από τους βασικούς επιθετικούς της για το υπόλοιπο της διοργάνωσης. Ο Τζον Κόρδοβα αποχώρησε τραυματίας από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Γκάνα, με ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν θλάση στον προσαγωγό μυ του αριστερού μηρού, με τον χρόνο αποκατάστασης να υπολογίζεται περίπου στις τέσσερις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως ο επιθετικός της Κράσνονταρ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στο φετινό Μουντιάλ.

Με την απουσία του Κόρδοβα, ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην κορυφή της επίθεσης. Ο 27χρονος ξεκίνησε βασικός στη διοργάνωση, ωστόσο δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίχτυα και όλα δείχνουν πως θα πάρει νέα ευκαιρία στο παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία.