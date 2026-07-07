Το Βέλγιο μπήκε με το «μαχαίρι στα δόντια» στην αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, επικράτησε με το επιβλητικό 1-4, τιμώρησε σκάνδαλα και υπεροψία, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή του στους «8» του Mundial.

Οι Βέλγοι μπήκαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και μόλις στο πρώτο λεπτό ο Καστάν προειδοποίησε τον Φριζ, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά του Αμερικανού τερματοφύλακα που αποσόβησε τον κίνδυνο.

Στο 9ο λεπτό, ωστόσο το Βέλγιο άνοιξε το σκορ, αφού ο Ράσκιν έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Ντε Κετελάρε έπιασε στον ύπνο την άμυνα των ΗΠΑ και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας σε θέση οδηγού τους Βέλγους.

Οι Αμερικανοί, αφού ξεπέρασαν το αρχικό σοκ του γρήγορου γκολ των Βέλγων, προσπάθησαν να ισορροπήσουν το ματς και στο 31ο λεπτό, κέρδισαν φάουλ έξω από την περιοχή του Τιμπό Κουρτουά.

Ο Μαλίκ Τίλμαν ανέλαβε την εκτέλεση, η μπάλα κόντραρε στο κεφάλι του Βανάκεν άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Κουρτουά, με τις ΗΠΑ να φέρνουν με αυτόν τον τρόπο την αναμέτρηση στα ίσα.

Η χαρά των Αμερικανών, ωστόσο κράτησε για πολύ λίγο, αφού στο 33' ο Τροσάρ έκανε την σέντρα από τα αριστέρα και ο Ντε Κετελάρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα «γράφοντας» το 1-2 υπέρ του Βελγίου, με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Λίγο πριν την λήξη του ημιχρόνου, οι Βέλγοι έχασαν τεράστια ευκαιρία για να πάνε με προβάδισμα δύο γκολ στα αποδυτήρια, αλλά η κεφαλιά του Λουκεμπάκιο, πέρασε ελάχιστα δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Φριζ.

Τραγικό λάθος και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος

Στο δεύτερο μέρος, ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο προσπάθησε να ανακατέψει την τράπουλα και να κάνει την ομάδα του ακόμη πιο επιθετική για να φτάσει στο γκολ της ισοφάρισης, όμως υπολόγιζε χωρίς τον Φριζ.

Στο 57ο λεπτό ο Αμερικανός πορτιέρε έκανε ένα τραγικό λάθος, επιτρέποντας στον Ντε Κετελάρε να τον πιέσει, να του βάλει την κόντρα και ο Βανάκεν εκμεταλλευόμενος την αναμπουμπούλα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα «γράφοντας» το 1-3.

Με τους Αμερικανούς να μην έχουν καθόλου ψυχολογία για να αντιδράσουν, το Βέλγιο κράτησε με άνεση το προβάδισμά του και όχι μόνο αυτό αλλά στις καθυστερήσεις ο θρυλικός Ρομέλου Λουκάκου έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 1-4.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τους «Red Devils», να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Mundial. Επόμενο εμπόδιο για το Βέλγιο, θα είναι η Ισπανία, που νωρίτερα πέταξε εκτός διοργάνωσης την Πορτογαλία, με γκολ του Μίκελ Μερίνο στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, σε ένα ματς που ήταν το Last Dance του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Oι συνθέσεις

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποκετίνο): Φριζ, Ντεστ (46′ Ρέινα), Ρίτσαρντς, Ρόμπινσον (92′ Άρφστεν), Ριμ, Φρίμαν, Άνταμς (72′ Πέπι), ΜαΚένι, Τίλμαν, Πούλισικ (59′ Μπερχάλτερ), Μπάλογκαν (92′ Ράιτ)

Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάνιε, Μέχελε, Νγκόι, Ντε Κουίπερ, Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Ονάνα (21′ Βανάκεν), Λουκεμπάκιο (67′ Ντοκού), Τίλεμανς, Τροσάρ (89′ Σαλεμέκερς), Ντε Κέτελαρ (67′ Λουκάκου)

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