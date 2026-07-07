Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Μπράνκου Μπαντιό

Ο Μπράνκου Μπαντιό πάτησε Ελλάδα, με τον Σενεγαλέζο γκαρντ να περνά σήμερα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά το deal τους με τους «πράσινους».

Έντονη είναι η δραστηριότητα στο «πράσινο» στρατόπεδο από το πρωί. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε το πρωί μέσω social media ως και τέσσερις... κανονιές σήμερα, με την πρώτη να ακούει στο όνομα του Αιζάκ Μπόνγκα.

Ο Γερμανός παικταράς συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκο για κλιμακωτό συμβόλαιο αξίας 6.5 εκατ. ευρώ για τρία χρόνια και αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Στην Αθήνα έφτασε και το τρίτο - μετά τους Φαλ και Μπόνγκα - απόκτημα του Παναθηναϊκού, Μπράνκου Μπαντιό. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ προσγειώθηκε στο Ελ. Βενιζέλος προκειμένου να περάσει σήμερα τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει και τυπικά το deal τους με τους «πράσινους».