Ασπίδα της FIFA στον διαιτητή που επέκρινε ο Τραμπ για την αποβολή του Μπάλογκαν

Η FIFA συντάχθηκε με την Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) υπερασπιζόμενη την «ακεραιότητα» του Ραφαέλ Κλάους, του Βραζιλιάνου διαιτητή του αγώνα ΗΠΑ-Βοσνίας, ο οποίος επικρίθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ για την αποβολή του Αμερικανού επιθετικού, Φολαρίν Μπάλογκαν.

«Η FIFA θεωρεί τον Ραφαέλ Κλάους έναν από τους καλύτερους επαγγελματίες διαιτητές στον κόσμο και πολύτιμο μέλος της ομάδας διαιτησίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Καθ' όλην την διάρκεια της καριέρας του, έχει επιδείξει σταθερά υποδειγματικό επαγγελματισμό και ακεραιότητα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

«Ο Ραφαέλ Κλάους είναι ένας έμπειρος και ιδιαίτερα σεβαστός διαιτητής. Διατηρούμε την πλήρη εμπιστοσύνη μας σε αυτόν ως αξιόπιστο αξιωματούχο», πρόσθεσε ο Ιταλός Πιερλουίτζι Κολίνα, επικεφαλής διαιτητών της FIFA.

Νωρίτερα εχθές (6/7), η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) υπερασπίσθηκε τον διαιτητή της, «έναν υποδειγματικό επαγγελματία», τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ωστόσο χαρακτηρίσει «φρικτό» και «πολύ αμφισβητήσιμο».

Ο 46χρονος Κλάους «αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας από τους καλύτερους εν ενεργεία διαιτητές, του οποίου η καριέρα έχει χαρακτηρισθεί από τεχνική αριστεία, ηθική συμπεριφορά και απόλυτο σεβασμό για το παιχνίδι», πρόσθεσε η CBF σε ανακοίνωσή της προς το AFP.

Ο Μπάλογκαν αποβλήθηκε κατά την διάρκεια του αγώνα της «φάσης των 32» εναντίον της Βοσνίας την περασμένη Τετάρτη, επειδή πάτησε το πόδι του Βόσνιου αμυντικού Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς.

Αυτή η κόκκινη κάρτα θα στερούσε από την «Team USA» τον κορυφαίο σκόρερ της για τον αγώνα της «φάσης των 16» της Δευτέρας εναντίον του Βελγίου. Αλλά η ποινή του απέκτησε ανασταλτικό χαρακτήρα, από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA. Την Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνήσει στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, για να «ζητήσει επανεξέταση» της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, μια παρέμβαση που προκάλεσε οργή.

Η διαμάχη γύρω από τον Βραζιλιάνο διαιτητή προστίθεται σε μια σειρά από διαμάχες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του αριστερού προέδρου Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ιδίως στον τομέα του εμπορίου.

Η Επιτροπή Διαιτητών της Νοτιοαμερικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας (CONMEBOL) εξέφρασε την «πλήρη εκτίμησή» της για την καριέρα του Βραζιλιάνου διαιτητή. Σε ανακοίνωσή της, δήλωσε την «ακλόνητη υποστήριξή» της στο έργο του κ. Κλάους, «επιβεβαιώνοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη της στον επαγγελματισμό, την ακεραιότητα και την δέσμευσή του».

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