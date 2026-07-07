Ώρα προημιτελικών στο Λονδίνο

Με αμφίρροπες μάχες ξεκινάει σήμερα στο Wimbledon η προημιτελική φάση σε άνδρες και γυναίκες.

Γιάνικ Σίνερ και Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκονται... ένα βήμα μακριά από τη μονομαχία τους στα ημιτελικά, όμως ο Νόλε έχει δύσκολο έργο σήμερα, καθώς μονομαχεί με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. Ο Ιταλός, από την πλευρά του, αναμένεται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Στις γυναίκες δεσπόζει ο αμερικανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Τζέσικα Πεγκούλα και την Κόκο Γκοφ, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της αναγεννημένης Ναόμι Οσάκα με τη χαρισματική Καρολίνα Μούχοβα.

Ο Σάσα Ζβέρεφ, τέλος, καλείται να ολοκληρώσει τη... δουλειά κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα μετά τη χθεσινή διακοπή λόγω ωραρίου και να κλείσει το μεγάλο ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτζ.

Centre Court

15:30

Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.4)- Κόκο Γκοφ (Νο.7)

Γίρι Λεχέτσκα (Νο.14)- Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Νο.3) (6-4, 7-5, 3-3)

Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.4)- Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο.8)

No.1 Court

15:00

Γιάνικ Σίνερ (Νο.1)- Γιαν Λέναρντ Στρουφ (Νο.74)

Ναόμι Οσάκα (Νο.14)- Καρολίνα Μούχοβα (Νο.9)