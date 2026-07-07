Ρεάλ Σοσιεδάδ: Συνεχίζει με τον Ματαράτσο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28 (pics)

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ παρέτεινε το συμβόλαιο του προπονητή Πελεγκρίνο Ματαράτσο μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28, όπως ανακοίνωσε (7/7) ο σύλλογος της La Liga.

Μία ανταμοιβή για τον 48χρονο Αμερικανό που οδήγησε τους Βάσκους στην κατάκτηση του Κυπέλλου (Copa del Rey) τους πρώτους μήνες που ανέλαβε την ομάδα.

Ο Ματαράτσο, ο οποίος έφτασε στην Ρεάλ Σοσιεδάδ τον Δεκέμβριο, έγινε ο πρώτος Αμερικανός προπονητής που κατέκτησε ένα σημαντικό τρόπαιο σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η νίκη επί της Ατλέτικο Μαδρίτης εξασφάλισε επίσης στον σύλλογο μια θέση στο Europa League της σεζόν 2026/27.

Ο Ματαράτσο ανέλαβε τη Σοσιεδάδ κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού της La Liga και τους οδήγησε στην 10η θέση με 46 βαθμούς.

«Συνδέθηκα πολύ καλά με τους ανθρώπους της, με τους παίκτες, με τους ανθρώπους του συλλόγου. Μοιράζομαι παρόμοιες αξίες μαζί τους, κάτι που διευκολύνει τη σύνδεση», δήλωσε.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ ξεκινά την αγωνιστική περίοδο 2026-27 στη La Liga εκτός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 17 Αυγούστου στη Μαδρίτη.

🫵 You have been 𝐫𝐞𝐧𝐞𝐰𝐞𝐝 pic.twitter.com/SDqE4A6oZI — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 7, 2026

💙 “Muchas ganas de lo que está por venir”. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) July 7, 2026