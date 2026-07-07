Μπράνκου Μπάντιο: Και οι… κοντοί μπορούν να παίξουν! (vids)

Η πορεία του "Papi" από τη Ρουφίσκ ήταν τελείως διαφορετική απ' αυτή που έχουν συνηθίσει όλοι οι Σενεγαλέζοι μπασκετμπολίστες.

Έναν άνθρωπο κοντά στο 1μ.90 κοντό δεν τον λες. Εκτός αν είσαι… Γουόλοφ. Αυτή η συγκεκριμένη αφρικανική εθνοτική ομάδα, που τη βρίσκουμε στη Σενεγάλη, έχει προικιστεί από τη φύση να παρουσιάζει πολύ ψηλά κορμιά, σε τέτοιο σημείο που να θεωρείται από τις «αγαπημένες» των μπασκετικών. Μ’ έναν αστερίσκο: Στη Σενεγάλη για να σε θεωρήσουν ψηλό και να σε αποκαλέσουν «ντζολ», την τοπική τους λέξη για τους ψηλούς ανθρώπους (με την ίδια λογική που εμείς αποκαλούμε κάποιον «λέλεκα» ή «τηλεγραφόξυλο») πρέπει να ξεπερνάς κατά πολύ τα δύο μέτρα.

Αυτή είναι και μια διαχρονική… παθογένεια για το μπάσκετ της Σενεγάλης. Ενώ παραδοσιακά παράγει ψηλούς παίκτες εκλεκτής ποιότητας, με θητεία στο ΝΒΑ και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δύσκολα θα θυμηθεί κανείς έναν γκαρντ υψηλού επιπέδου. Αυτό γίνεται διότι τα παιδιά με… συμβατικό ύψος ασχολούνται μαζικά με το ποδόσφαιρο και μόνο όσα έχουν… ιδιαίτερο λόγο ξεστρατίζουν προς την πορτοκαλί μπάλα.

Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο Σενεγαλέζος γκαρντ που κλείνει ο Παναθηναϊκός, είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Το μπάσκετ μπήκε στη ζωή του σχεδόν αποκλειστικά από τα 8 του χρόνια και δεν βγήκε ποτέ.

Όσοι τον γνωρίζουν έξω από το μπάσκετ, τον αποκαλούν σχεδόν πάντα «Papi». Το παράξενο είναι ότι το πιο γνωστό του όνομα δεν έχει καμία σχέση με τις εμφανίσεις του στα παρκέ. Δεν του το κόλλησαν συμπαίκτες, ούτε προπονητές, ούτε δημοσιογράφοι. Υπάρχει από τότε που ήταν μωρό.

Η μητέρα του αποκαλούσε έτσι τον δικό της πατέρα, ο οποίος λεγόταν επίσης Μπράνκου. Όταν γεννήθηκε ο… δικός μας Μπράνκου, ο μικρότερος από τα οκτώ παιδιά της οικογένειας, το ίδιο χαϊδευτικό πέρασε αυθόρμητα και σε εκείνον. Για χρόνια το «Papi» ακουγόταν μόνο μέσα στο σπίτι τους, στη Ρουφίσκ, τη μικρή παραθαλάσσια πόλη νότια του Ντακάρ.

Ο Μπάντιο μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια όπου, όπως έχει παραδεχθεί ο ίδιος, όλοι πρόσεχαν ιδιαίτερα τον μικρότερο αδελφό. Η καθημερινότητά του, όπως για τα περισσότερα παιδιά της Σενεγάλης, ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στο σχολείο και το παιχνίδι στους δρόμους της γειτονιάς. Το ποδόσφαιρο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Την αλλαγή την έφερε η μεγαλύτερη αδελφή του, η Μαριέτου, η οποία αγωνιζόταν στον ιστορικό σύλλογο Saltigué στη Ρουφίσκ. Ο μικρός Μπράνκου τη συνόδευε σχεδόν καθημερινά στις προπονήσεις. Στην αρχή πήγαινε μόνο για να την παρακολουθεί. Σιγά-σιγά άρχισε να πιάνει κι εκείνος την μπάλα, να συμμετέχει στα παιχνίδια με τα υπόλοιπα παιδιά και τελικά να αφιερώνει όλο και περισσότερο χρόνο στο μπάσκετ. Αργότερα έχει παραδεχθεί ότι χωρίς την αδελφή του είναι πολύ πιθανό να είχε παραμείνει στο ποδόσφαιρο.

Το ταλέντο του έγινε γρήγορα εμφανές. Σε ηλικία μόλις 14 ετών συμμετείχε ήδη στις προπονήσεις της ανδρικής ομάδας του Saltigué, ενώ λίγο αργότερα καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα απέναντι σε πολύ μεγαλύτερους και πιο έμπειρους αντιπάλους.

Η μετακίνησή του στο ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλεται κυρίως στον Ρομπ Ορεγιάνα, έναν άνθρωπο εμβληματικό για το μπάσκετ στα Κανάρια Νησιά. Με θητεία πρώτου προπονητή για μια 15ετία στο NCAA, ο Ορεγιάνα μετακόμισε στην Τενερίφη, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, και το 2007 έφτιαξε την Canarias Basketball Academy. Δεν αξιοποιεί μόνο το τοπικό ταλέντο, αλλά κάνει συχνά ταξίδια και στην Σενεγάλη, στην απέναντι ακτή, για να βρει ταλέντα. Σ’ ένα από αυτά είδε τον Μπράνκου, επισκέφθηκε την οικογένεια του για να πείσει τους γονείς του κι έτσι, στα 18 του, ο Μπράνκου μετακόμισε στα Κανάρια το 2017.

Η αλλαγή ήταν τεράστια. Νέα χώρα, διαφορετική γλώσσα, άλλη κουλτούρα και ένα επίπεδο προπονήσεων πολύ πιο απαιτητικό από εκείνο που είχε συνηθίσει. Ο ίδιος έχει περιγράψει εκείνη την περίοδο ως μία από τις δυσκολότερες της ζωής του. Χρειάστηκε να μάθει να ζει μόνος, να προσαρμοστεί σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες.

Ένα ακόμα τυχαίο γεγονός έγινε η «γέφυρα» που τον έφερε στην ηπειρωτική Ισπανία και του άνοιξε την πόρτα της Ευρώπης. Το 2019 ο Ισπανός γκαρντ Κρίστιαν Ντίαζ βρισκόταν στην Τενερίφη και για να μην χάσει τη φόρμα του έκανε προπονήσεις με την ακαδημία του Ορεγιάνα. Εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από το νεαρό Σενεγαλέζο που… τηλεφώνησε στον ατζέντη του και τον ειδοποίησε ότι «υπάρχει ένα αξιόλογο παιδί εδώ, δεν ξέρω ούτε το όνομά του»! Ο μάνατζερ ασχολήθηκε και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. O Μπάντιο μπήκε κατευθείαν στο προσκήνιο, αφού εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα, ως μέρος της δεύτερης ομάδας της.

Εκεί πήρε ίσως και την σημαντικότερη απόφαση της καριέρας του. Έπαιξε στην Β’ ομάδα των Καταλανών για δύο χρόνια, αλλά αντί να παραμείνει τη… σειρά τουσε έναν μεγάλο σύλλογο με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, επέλεξε να φύγει αναζητώντας αγωνιστικό χώρο. Από τη Μπάρτσα βρέθηκε στους Σκαϊλάινερς της Φρανκφούρτης. Η επιλογή της Γερμανίας έμοιαζε εκ πρώτης όψεως με βήμα προς τα πίσω, όμως αποδείχθηκε καθοριστική.

Το καλοκαίρι του 2021, όταν και μετακινήθηκε, γεύτηκε και την πρώτη του εθνική επιτυχία: Την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Αφρομπάσκετ με την εθνική Σενεγάλης (ακολούθησε ένα ακόμα χάλκινο το 2025).

Στη Γερμανία ένιωσε για πρώτη φορά ότι η ομάδα στηριζόταν πάνω του. Είχε πρώτη φορά διψήφια νούμερα (10,6 πόντοιυς), αν και όχι με εντυπωσιακά ποσοστά. Οι Ισπανοί δεν άργησαν να ενδιαφερθούν πάλι γι’ αυτόν, η Μανρέσα του πρόσφερε συμβόλαιο πριν καν κλείσει η σεζόν κι αυτός αντάμειψε τη BAXI με μια εξαιρετική χρονιά (2023-24), έχοντας 14 πόντους, 2,8 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και εξαιρετική two-way παρουσία.

Η μετακίνηση στη Βαλένθια του Μαρτίνεθ ήταν κάτι προδιαγεγραμμένο, αφού ήταν ό,τι ακριβώς ζητούσε ο έμπειρος προπονητής για το μπάσκετ που ήθελε να παίξει. Αθλητικός, καλός στα τελειώματα, αλλά και προσηλωμένος στην άμυνα. Στις δύο σεζόν με τη Βαλένθια δεν ξεπέρασε το 20λεπτο σε συμμετοχή, αλλά είχε σχεδόν διψήφια νούμερα σε πόντους (9,9 το 2024-25 και 9,8 το 2025-26), γενικό ποσοστό 35% στο τρίποντο, 2,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ ανά αγώνα. Αριθμοί που δεν βγάζουν μάτια μεν, αλλά είναι ενδεικτικοί του πόσο απαραίτητο «γρανάζι» ήταν στη μηχανή των Βαλενθιάνων.

Ο ίδιος, πάντως, δεν έπαψε ποτέ να αναφέρεται στις ρίζες του. Σε κάθε συνέντευξη μιλά με ιδιαίτερη αγάπη για τη Ρουφίσκ, για τον σύλλογο Saltigué όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και για την οικογένειά του, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς στη ζωή του.

Στη Σενεγάλη, άλλωστε, ο Μπράνκου Μπάντιο δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας ακόμη διεθνής μπασκετμπολίστας. Για πολλούς εκπροσωπεί μια ολόκληρη γενιά παικτών που απέδειξε ότι ο δρόμος προς το κορυφαίο επίπεδο δεν περνά απαραίτητα από τις ΗΠΑ ή τα μεγάλα αμερικανικά κολέγια. Η δική του διαδρομή ξεκίνησε από ένα τοπικό γήπεδο της Ρουφίσκ, συνεχίστηκε μέσα από μια ακαδημία στην Τενερίφη και χτίστηκε βήμα-βήμα. Χωρίς να είναι και «ντζουλ».