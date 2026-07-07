«Καμπανάκι» για νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: «Οι πιο θανατηφόρες εβδομάδες είναι μπροστά μας»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε την Τρίτη ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με «πιο θανατηφόρες εβδομάδες» το επόμενο διάστημα, καθώς ένα νέο κύμα έντονης ζέστης σχηματίζεται πάνω από τον Ατλαντικό.

Οι θερμοκρασίες στην Πορτογαλία και τη νότια Ισπανία αναμένεται να φτάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, πραγματοποίησε τη Δευτέρα έκτακτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από 41 χώρες της περιοχής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να συζητηθούν τα συμπεράσματα από το πρόσφατο κύμα καύσωνα και οι προετοιμασίες για το επόμενο.

Ο Κλούγκε ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι χώρες που διαθέτουν σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ζέστης αντέδρασαν ταχύτερα και κατάφεραν να προστατεύσουν καλύτερα τους πολίτες τους κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου. Ωστόσο, σημείωσε ότι λιγότερες από τις μισές χώρες-μέλη του ΠΟΥ στην Ευρώπη διαθέτουν τέτοιο σχέδιο.

Οι ειδικοί έχουν χαρακτηρίσει το κύμα καύσωνα από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου ως το πιο έντονο που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη, καθώς προκάλεσε προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, ζημιές σε υποδομές και μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες προκλήθηκαν σχεδόν βέβαια από την κλιματική αλλαγή. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου, αρκετές περιοχές της Ευρώπης κατέγραψαν θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν συνολικά 3.700 επιπλέον θανάτους, με τις αρχές να προειδοποιούν ότι τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αυξηθούν.

Ο Χανς Κλούγκε τόνισε επίσης ότι ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι που ζουν σε μονάδες φροντίδας, οι άστεγοι και οι κοινωνικά απομονωμένοι ηλικιωμένοι, εξακολουθούν να μην λαμβάνουν σταθερά την απαραίτητη υποστήριξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

«Η δουλειά τώρα γίνεται σε δύο μέτωπα: να διορθώσουμε όσα δεν λειτούργησαν τις τελευταίες εβδομάδες πριν χτυπήσει το επόμενο κύμα καύσωνα και να δημιουργήσουμε συστήματα υγείας που δεν θα αντιδρούν απλώς στην ακραία ζέστη, αλλά θα είναι προετοιμασμένα γι’ αυτήν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Ευρώπης.

Πηγή: news247.gr