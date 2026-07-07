Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα φθηνότερα διαρκείας με... προτεραιότητα για Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας στις θύρες 17Α και 17Β, με τιμή στα 280€ και μαζί... προτεραιότητα για τα πρώτα διαρκείας του Βοτανικού.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Γιάννη Αλαφούζου που είχε γίνει από χτες γνωστή, με το «Τριφύλλι» να ενημερώνει επίσημα πλέον τον κόσμο του πως τα «μαγικά χαρτάκια» τέθηκαν προς διάθεση.

Αξίζει μάλιστα να αναφερθεί ότι εάν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να φτάσει (τουλάχιστον) μέχρι την League Phase του Conference League, τότε με τα διαρκείας αυτά το κόστος ανά αγώνα διαμορφώνεται λίγο πάνω από τα 10 ευρώ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στους πιο ασθενείς οικονομικά να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Τρίτη τίθενται προς διάθεση εισιτήρια διαρκείας και στις θύρες 17Α και 17Β, με τιμή 280 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την αγορά εισιτηρίου διαρκείας από φιλάθλους άνω των 18 ετών απαιτείται η ιδιότητα μέλους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026/27 εξασφαλίζει τη σειρά προτεραιότητας για την απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό από τη σεζόν 2027/28, σύμφωνα με τους όρους διάθεσης. Οι πρώτοι 9.000 νέοι κάτοχοι διαρκείας εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας, ενώ στις θύρες 17Α και 17Β θα διατεθούν συνολικά 2.500 θέσεις.

Για λόγους ισονομίας, οι φίλαθλοι που έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήριο διαρκείας και επιθυμούν να αποκτήσουν εισιτήριο στις θύρες 17Α ή 17Β θα έχουν τη δυνατότητα να ακυρώσουν το υφιστάμενο εισιτήριό τους.

Για την έναρξη της διαδικασίας θα πρέπει να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Εισιτηρίων, στη διεύθυνση [email protected], αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, τον ΑΜΚΑ και τους κωδικούς Gov.gr Wallet.

Μετά την υποβολή του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί η ακύρωση του υφιστάμενου εισιτηρίου διαρκείας και η επιστροφή του ποσού της αρχικής συναλλαγής. Στη συνέχεια, ο φίλαθλος θα μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση νέου εισιτηρίου διαρκείας για τις θύρες 17Α ή 17Β, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΑΣ».