Πρώτο... μπαμ: Συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό ο Μπόνγκα - Σήμερα στην Αθήνα για ιατρικά!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το προανήγγειλε με... κανονιά: ο Αιζάκ Μπόνγκα συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκο και αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να κλείσει το deal με τους «πράσινους»

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε από νωρίς το πρωί της Τρίτης (7/6) να προειδοποιήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού για... κανονιές και «μπάμ».

Το πρώτο μπαμ ακούει στο όνομα του Αιζάκ Μπόνγκα. Ο Γερμανός παικταράς συμφώνησε σε όλα με το Τριφύλλι και αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό.

Το συμβόλαιο του Μπόνγκα θα είναι κλιμακωτό συνολικής αξίας 6.5 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια. Οι «πράσινοι» με στρατηγικές κινήσεις συμπληρώνουν ένα - ένα τα κομμάτια του παζλ ενόψει της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να ενισχύει την front-line γραμμή του, με ένα παίκτη με πολυετή εμπειρία στην Εuroleague.

Θυμίζουμε πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς γνωρίζει πολύ καλά τον Γερμανό άσο από την κοινή τους θητεία στην Παρτίζαν για περίπου 1.5 χρόνο, με τον Μπόνγκα να έχει πολύ σημαντικό ρόλο στη σερβική ομάδα. Τη σεζόν 2024-2025, ο Γερμανός αγωνίστηκε σε 30 παιχνίδια της EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 7.7 πόντους (93% στις βολές, 49% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα), 4.5 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 25 λεπτά συμμετοχής.

Την περασμένη σεζόν μέτρησε κατά μέσο όρο 10 πόντους, 5,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 0,9 κλεψίματα και 14,3 PIR σε 28 παιχνίδια της Ευρωλίγκας.