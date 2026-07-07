Ο Τσίπρας, τα πουλάκια που κελαηδούν και η ευκαιρία του Μητσοτάκη

Η επίσημη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν προκαλεί νευρικότητα στο πρωθυπουργικό επιτελείο.

Όπως μου λένε πουλάκια που κελαηδούν χαρούμενα στον κήπο της Ηρώδου Αττικού, λειτουργεί ως πρώτης τάξεως ευκαιρία για ανασύνταξη της κυβέρνησης που η αλήθεια είναι ότι ζορίζεται σε όλα τα μέτωπα τους τελευταίους μήνες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητούσε εναγωνίως έναν αντίπαλο για να τερματίσει τον φθοροποιό πολιτικό μονόλογο της Νέας Δημοκρατίας και να ενεργοποιήσει τα ανακλαστικά του ακροατηρίου του και κυρίως εκείνου του ακροατηρίου που είναι ενταγμένο σε αυτό που αποκαλούσαμε κάποτε αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

Το Μέγαρο Μαξίμου λοιπόν στήνει άμεσα ένα σκληρό διπολικό αφήγημα, με στόχο να ανακόψει τις διαρροές προς τα δεξιά και να ανακτήσει τους απογοητευμένους ή ακόμη και οργισμένους ψηφοφόρους, επισείοντας τον κίνδυνο της επιστροφής στο οικονομικό χάος της περασμένης δεκαετίας.

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