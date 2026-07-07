Πήρε Ντάριους Τόμπσον η Αρμάνι Μιλάνο

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάριους Τομπσον, με τον πολύπειρο γκαρντ να επιστρέφει στο Ιταλικό πρωτάθλημα.

Επιστρέφει στο ιταλικό πρωτάθλημα ο Ντάριους Τόμπσον. Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του πολύπειρου γκαρντ, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της Ιταλικής ομάδας.

Ο 30χρονος άσος που διαθέτει και ιταλικό διαβατήριο, αποχώρησε από τη Βαλένθια και επιστρέφει στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου είχε αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία στο παρελθόν με τη φανέλα της Μπρίντιζι.

Την περασμένη σεζόν με τις «νυχτερίδες» μέτρησε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ σε 44 αναμετρήσεις στην Euroleague.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι: