Η Novibet και ο Ambassador του Giant Heart Βασίλης Σπανούλης στηρίζουν το Paros Beach Hoops powered by FlexCar

Το κορυφαίο beach basketball event για όλη την οικογένεια έρχεται στην Πάρο από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, συνδυάζοντας αθλητισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική προσφορά.

Η Novibet, ως Platinum Χορηγός του Paros Beach Hoops powered by FlexCar, στηρίζει τη ξεχωριστή διοργάνωση που φέρνει το μπάσκετ στην καρδιά του καλοκαιριού, μετατρέποντας την παραλία της Παροικιάς σε έναν ανοιχτό χώρο άθλησης, διασκέδασης και προσφοράς για μικρούς και μεγάλους. Από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου, κάτοικοι και επισκέπτες του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, μουσική και δυνατές στιγμές, συμμετέχοντας παράλληλα σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, το Paros Beach Hoops μεταφέρει το μπάσκετ στην άμμο, μέσα από έναν απλό και διασκεδαστικό τρόπο παιχνιδιού που κάνει τη συμμετοχή εύκολη και προσβάσιμη σε όλους. Με δύο βήματα και πάσα ή δύο βήματα και σουτ, μικροί και μεγάλοι μπορούν να γίνουν μέρος μιας μοναδικής μπασκετικής εμπειρίας δίπλα στη θάλασσα.

Ξεχωριστή θέση στη διοργάνωση έχει ο Ambassador του Giant Heart, Βασίλης Σπανούλης. Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ και πρεσβευτής του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Novibet, θα βρεθεί στην Πάρο εμπνέοντας μικρούς και μεγάλους φίλους του αθλήματος, δίνοντας το «παρών» σε μια διοργάνωση που αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει.

Το Paros Beach Hoops θα υποδεχθεί επίσης τον αστέρα της Euroleague, Evan Fournier, ο οποίος θα παρακολουθήσει τους αγώνες προσθέτοντας διεθνή λάμψη στη διοργάνωση και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον εορταστικό χαρακτήρα ενός τριημέρου αφιερωμένου στον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και την κοινωνική προσφορά.

Παράλληλα με τους αγώνες, η παραλία θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, μουσική από DJs, διαδραστικά activations και πολλές εκπλήξεις σε ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Το Giant Heart της Novibet στηρίζει μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο

Στον πυρήνα της διοργάνωσης βρίσκεται η κοινωνική προσφορά. Σημαντικό μέρος των συνολικών εσόδων του Paros Beach Hoops θα διατεθεί για τη δημιουργία Μονάδας Αιμοκάθαρσης στην Πάρο, καλύπτοντας μια ουσιαστική ανάγκη για τους μόνιμους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού.

Η Novibet, μέσω του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, στηρίζει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που δημιουργούν ουσιαστικό και διαχρονικό θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://parosbeachhoops.gr/.

Σχετικά με τη Novibet

Η Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε αγορές της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής (Ελλάδα, Κύπρο, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή, Ιρλανδία, Φινλανδία) καθώς και στη Νέα Ζηλανδία, γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους, η Novibet συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work® για το 2025 σε Ελλάδα, Μάλτα και Βραζιλία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής προσφοράς Giant Heart, η Novibet υλοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, προωθώντας την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και δράσεις για την προστασία των αδέσποτων ζώων.



