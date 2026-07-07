Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Επανεξελέγη το ίδιο διοικητικό συμβούλιο

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε ο Δικέφαλος:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
Στη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε το 63,73% των μετόχων της εταιρίας και αποφασίστηκε ομόφωνα.
1. Η τροποποίηση των Άρθρων 22 και 26 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το νέο άρθρο 22 προβλέπεται Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών από 3-9, ενώ σύμφωνα με το νέο Άρθρο 26, ενσωματώνονται πλέον οι προβλέψεις του Άρθρου 82 του Κώδικα Ανωνύμων Εταιριών.
2. Η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν οι:
Ιωάννης Πετμεζάς (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)
Νικόλαος Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος)
Παναγιώτης Ζαμπίτης (μέλος)
Ευάγγελος Τσακμακάς (μέλος)
Δημήτριος Πατρίδας (μέλος και εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ)».