Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Επανεξελέγη το ίδιο διοικητικό συμβούλιο

Ολοκληρώθηκε η έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τους μετόχους να εγκρίνουν την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του καταστατικού, ενώ επανεξελέγη το ίδιο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε ο Δικέφαλος:

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στη ΓΣ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκπροσωπήθηκε το 63,73% των μετόχων της εταιρίας και αποφασίστηκε ομόφωνα.

1. Η τροποποίηση των Άρθρων 22 και 26 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το νέο άρθρο 22 προβλέπεται Διοικητικό Συμβούλιο με αριθμό μελών από 3-9, ενώ σύμφωνα με το νέο Άρθρο 26, ενσωματώνονται πλέον οι προβλέψεις του Άρθρου 82 του Κώδικα Ανωνύμων Εταιριών.

2. Η εκλογή νέου πενταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχουν οι:

Ιωάννης Πετμεζάς (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος)

Νικόλαος Παπαδόπουλος (Αντιπρόεδρος)

Παναγιώτης Ζαμπίτης (μέλος)

Ευάγγελος Τσακμακάς (μέλος)

Δημήτριος Πατρίδας (μέλος και εκπρόσωπος του ΑΣ ΠΑΟΚ)».