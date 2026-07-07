Δεν... κρατιέται ο Μοντέρο: Το μήνυμα που «φωτογραφίζει» ανακοίνωση από Ολυμπιακό

Ο Ζαν Μοντέρο μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση του από τον Ολυμπιακό, με τον Δομινικανό γκαρντ να «φωτογραφίζει» με ανάρτηση του την συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους»

Αντίστροφα μετράνε πλέον Ολυμπιακός και Μοντέρο για την επίσημη συμφωνία των δυο πλευρώ. Ο γκαρντ από την Δομινικανή Δημοκρατία με ανάρτηση του στο Twitter «φωτογράφισε» την ανακοίνωση του από τους «ερυθρόλευκους», γράφοντας «love is good», το οποίο το συνδύασε με μια κόκκινη και μια λευκή καρδιά.

Θυμίζουμε οτι 22 χρονος γκαρντ ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις του με την Δομινικανή Δημοκρατία για τα «παράθυρα» της Α' φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον μένουν οι ανακοινώσεις γιαναν επισημοποιηθεί η μετακίνηση του στον Ολυμπιακό.