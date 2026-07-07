Ντέιβιντ Ριντ: «Απολαμβάνω την επιστροφή στο παρκέ, είπα στη σύζυγό μου ότι… θα ξαναγυρίσουμε στην Ελλάδα» (pics)

Η ομάδα των 55+, που επίσης έχει πάρει θέση «μάχης», διαθέτει στη σύνθεσή της τον πρόεδρο της FIBA Oceania, Ντέιβιντ Ριντ, ο οποίος μετά από ένα σημαντικό τραυματισμό στο πόδι του, κατάφερε να βρίσκεται σε θέση να αγωνιστεί, απολαμβάνοντας με τη σειρά του τη συμμετοχή σε μια ιδιαίτερη διοργάνωση με τη δική της σημειολογία.

«Είναι υπέροχο, πάλεψα πάρα πολύ για να βρίσκομαι εδώ, καθώς πέρασα έξι σκληρούς μήνες με το σώμα μου, όμως είμαι παρών. Αντιμετώπισα ένα σοβαρό θέμα με το πόδι μου, αλλά τα κατάφερα. Είχα καιρό να αγωνιστώ, είναι πραγματικά εκπληκτικό για μένα να βρίσκομαι στο παρκέ και να παίζω», μας ανέφερε ο Ντέιβιντ Ριντ, στο πλαίσιο των αγώνων της ομάδας του.

Ο ίδιος έθεσε… υψηλούς στόχους για ορισμένες ομάδες των Boomers, τονίζοντας ότι «έχουμε εκπροσώπηση σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, ενισχύοντας διαρκώς την προσπάθεια να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη απήχηση τα πρωταθλήματα Masters. Εχουμε αρκετές δυνατές ομάδες, που μπορούν να κερδίσουν ακόμη και την πρώτη θέση στην ηλικιακή τους κατηγορία, ενώ άλλες, όπως η δική μας στα 55+, δεν έχουμε παίξει πολύ ως σύνολο. Είχαμε έξι εβδομάδες μόλις στη διάθεσή μας, κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι και θα ήταν σίγουρα δύσκολο στο πρώτο ματς, όμως νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη».

Ο πρόεδρος της FIBA Oceania δεν μπόρεσε λόγω του προβλήματος, που αντιμετώπιζε στο πόδι, να παρακολουθήσει την τελετή έναρξης, όμως σχολίασε ότι «είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τα στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας, που με υποδέχθηκαν εξαιρετικά. Η φιλοξενία σας είναι σπουδαία και ο τόπος, όπου αγωνιζόμαστε, ιδανικός. Στην χώρα μου μένω δίπλα στον ωκεανό, αν και χρειάστηκε προσαρμογή, καθώς στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή έχουμε χειμώνα και ήρθαμε… κατευθείαν στη ζέστη. Χρειάζεσαι καλή φυσική κατάσταση για να αντέξεις, όμως το απολαμβάνουμε».

Το ταξίδι στην Ελλάδα είναι απολαυστικό για τον Ντέιβιντ Ριντ, που υποσχέθηκε να γυρίσει οικογενειακώς. «Είπα ήδη στη σύζυγό μου, ότι… θα γυρίσουμε στην Ελλάδα οικογενειακά για διακοπές. Είναι μια σπουδαία εμπειρία στην χώρα σας κι ένα υπέροχο ταξίδι», συμπλήρωσε.