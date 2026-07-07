Τίτλοι τέλους για τον Ρόμπερτ Μακ: «Δεν ήταν απλά ένα άθλημα» (vid)

Ο Ρόμπερτ Μακ κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 35 ετών - Η παρουσία του στον ΠΑΟΚ.

Ο Σλοβάκος εξτρέμ είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο με ένα συγκινητικό μήνυμα, ευχαριστώντας άπαντες που βρέθηκαν στο πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ ήταν η ομάδα που μέτρησε τις περισσότερες συμμετοχές (117), σε τρεις γεμάτες σεζόν, σκοράροντας 33 γκολ, μαζί με εκείνο το αξέχαστο τέρμα μέσα στο Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Μακ:

«Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια χωρίς καμία δραστηριότητα στο Instagram, μάλλον αυτή η στιγμή αξίζει τη δική της ανάρτηση.

Όλα κάποτε φτάνουν στο τέλος τους και σήμερα ήρθε η ώρα να κλείσει ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια της ζωής μου. Το ποδόσφαιρο δεν ήταν ποτέ απλώς ένα άθλημα για μένα. Ήταν το πάθος μου, ο δάσκαλός μου και ένα τεράστιο κομμάτι αυτού που είμαι.

Ευχαριστώ όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου από την πρώτη μου προπόνηση μέχρι και το τελευταίο μου παιχνίδι. Την οικογένειά μου, για την αμέριστη στήριξή της. Κάθε προπονητή και κάθε συμπαίκτη με τον οποίο μοιράστηκα τα αποδυτήρια, τα γέλια, τις νίκες και τις ήττες. Και φυσικά, όλους τους φιλάθλους. Η στήριξή σας, είτε από την εξέδρα είτε από το σπίτι, ήταν το μεγαλύτερο κίνητρό μου.

Σας ευχαριστώ για κάθε λεπτό που πέρασα στο γήπεδο. Ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω κάθε σύλλογο που είχα την τιμή να εκπροσωπήσω, καθώς και φυσικά την Εθνική Σλοβακίας Ήταν απίστευτη τιμή να εκπροσωπώ τη χώρα μου και να ζήσω μαζί της τόσες αξέχαστες στιγμές.

Σας ευχαριστώ.»