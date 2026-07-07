Έρευνα στην Ιταλία: Αναφορές για επαφές Ντι Μάρκο και Τσαλχάνογλου με οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από την έρευνα των ιταλικών Αρχών για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης «Ντράνγκετα» και τις διασυνδέσεις της με οργανωμένους οπαδούς της Ίντερ.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο πρώην επικεφαλής των ultras της Ίντερ, Μάρκο Φερντίκο, ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με τις Αρχές, κατέθεσε ότι μέλη των οργανωμένων οπαδών που είχαν σχέσεις με τη μαφία διατηρούσαν επαφές με τους ποδοσφαιριστές Φεντερίκο Ντι Μάρκο και Χακάν Τσαλχάνογλου.

Στην ίδια κατάθεση γίνεται επίσης αναφορά σε άτυπη συμφωνία μεταξύ οργανωμένων οπαδών της Ίντερ και της Μίλαν κατά τη διάρκεια των ημιτελικών του Champions League τη σεζόν 2022/23, σύμφωνα με την οποία μέρος των κερδών από τα εισιτήρια θα κατέληγε στην αντίπαλη πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να διευκρινίζουν τη φύση των επαφών των δύο ποδοσφαιριστών με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ούτε έχουν προκύψει κατηγορίες εις βάρος τους. Η έρευνα των ιταλικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.