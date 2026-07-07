Euroleague: Εγκρίθηκε η διεξαγωγή του Supercup, αυξάνονται τα έσοδα - Ο Ιερεθουέλο ενημέρωσε τις ομάδες για τη διαιτησία

H Euroleague συνεδρίασε και ενέκρινε τη διεξαγωγή του ευρωπαϊκού Supercup. Επιπλέον, οι ομάδες ενημερώθηκαν για αύξηση των εσόδων τους κατά 7% την ερχόμενη σεζόν, ενώ ο Ντάνιελ Ιερεθουέλο ενημέρωσε τους μετόχους για το κομμάτι της διαιτησίας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Euroleague και όσα έγιναν στη συνεδρίαση:

Συνάντηση στη Βαρκελώνη πραγματοποίησε η Γενική Συνέλευση της Euroleague Commercial Assets (ECA), στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της EuroLeague, εννέα επαγγελματικές εγχώριες λίγκες και η European Basketball Leagues (πρώην ULEB). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Διοργανώσεις της Euroleague Basketball

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στην EuroLeague και το BKT EuroCup, καθώς και τις μορφές διεξαγωγής των δύο διοργανώσεων, όπως είχαν προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA.

Επιπλέον, ενέκρινε τη δημιουργία μιας νέας διοργάνωσης, του Supercup, η πρώτη έκδοση της οποίας αναμένεται να διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε το επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της σεζόν 2026-27.

Οικονομικά

Η Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του Euroleague Basketball Group, το οποίο κατέγραψε έσοδα κατά 10% υψηλότερα από τις αρχικές προβλέψεις για τη σεζόν 2025-26.

Οι οικονομικές εκτιμήσεις για τη σεζόν 2026-27 προβλέπουν νέα αύξηση των εσόδων κατά 7%.

Κανονισμοί

Η διοίκηση της Euroleague Basketball παρουσίασε τις βασικές τροποποιήσεις στους κανονισμούς των διοργανώσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Τροποποιήσεις στη Συμφωνία-Πλαίσιο της EuroLeague (EuroLeague Framework Agreement), με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της επιβάρυνσης των παικτών και των συνθηκών μετακίνησής τους.

Αύξηση των ορίων των πειθαρχικών κυρώσεων, καθώς και η εισαγωγή συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών για την επιβολή κυρώσεων σε συγκεκριμένες παραβάσεις.

Κατάργηση του High Remuneration Level από τους Κανονισμούς Οικονομικής Σταθερότητας και Fair Play. Το συγκεκριμένο μέτρο, που είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από τη σεζόν 2027-28, δεν θα εφαρμοστεί τελικά. Όλοι οι υπόλοιποι Κανονισμοί Οικονομικής Σταθερότητας και Fair Play παραμένουν σε ισχύ.

Διαιτησία

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Διευθυντή Διαιτησίας, Daniel Hierrezuelo, ο οποίος παρουσίασε την έκθεση αξιολόγησης του τμήματος και τους βασικούς άξονες στους οποίους θα δοθεί έμφαση τα επόμενα χρόνια. Αυτοί περιλαμβάνουν την ανάπτυξη των διαιτητών, την ενίσχυση της εκπαίδευσης των προπονητών, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καθώς και τη μεγαλύτερη διαφάνεια και επικοινωνία.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ανανέωση της συμφωνίας με την Ένωση Διαιτητών της Euroleague (UEBO) για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές περιόδους.