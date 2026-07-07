Χωρίς Θυμιάνη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (vid)

Χωρίς τον Κωνσταντίνο Θυμιάνη θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (19:00 ώρα Ελλάδος) - Οι απουσίες του Δικεφάλου και η άφιξη των παικτών

Αποστολή στην Ολλανδία

Με απουσίες θα παραταχθεί ο Δικέφαλος στο τρίτο του φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, το οποίο θα διεξαχθεί και πάλι στο προπονητικό κέντρο NIVO Sparta του Ζαλτμπόμελ.

Ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης αποκόμισε από την τελευταία προπόνηση κάκωση στην ποδοκνημική και θα απουσιάσει από το «τεστ», αύριο (8/7) θα επανέλθει στο γήπεδο με ατομικό και την Πέμπτη θα ενσωματωθεί με το υπόλοιπο γκρουπ.

Εκτός και ο Γίρι Παβλένκα που δεν βρίσκεται ακόμα στο 100%, αλλά και οι Σουαλιό Μεϊτέ, Φιόντορ Τσάλοβ, Σόλα Σορετίρε, Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Γιάννης Σαρρής.

Δείτε το βίντεο του SDNA από την άφιξη των παικτών: