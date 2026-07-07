ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Τσάλοβ μετά το χειρουργείο (pic)

Ο Φιόντορ Τσάλοβ χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Λονδίνο, στέλνοντας το πρώτο μήνυμα μετά την επέμβαση.

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Μεγάλος άτυχος ο Φιόντορ Τσάλοβ, ο οποίος λίγο πριν το τέλος του πρώτου φιλικού του ΠΑΟΚ κόντρα στην Μπέβερεν, τραυματίστηκε σοβαρά, με τη μαγνητική να δείχνει ρήξη έξω μηνίσκου.

Ο Ρώσος φορ πέρασε σήμερα (7/7) την πόρτα του χειρουργείου στην πρωτεύουσα της Αγγλίας, ενώ όπως ενημέρωσε μέσα από ποστάρισμα στα social media πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Σήμερα είχα το χειρουργείο μου στο Λονδίνο. Ο γιατρός είπε ότι ήταν επιτυχημένο. Αυτό σημαίνει ότι θα αναρρώσω και θα προετοιμαστώ ατομικά για τη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη. Συνεχίστε να δουλεύετε και μην τα παρατάτε ποτέ».