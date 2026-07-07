Τελείωσε τη δουλειά ο Ζβέρεφ

Αν και η χθεσινή διακοπή τού έκοψε τον ρυθμό, ο Σάσα Ζβέρεφ κατάφερε να ολοκληρώσει σήμερα το έργο του κόντρα στον Γίρι Λεχέτσκα και να περάσει στα προημιτελικά του Wimbledon.

Ο αγώνας σταμάτησε χθες στις 23.00 (τοπική ώρα) λόγω του ωραρίου στο λονδρέζικο σλαμ, τη στιγμή που ο 29χρονος Γερμανός ήταν μπροστά στο σκορ με 6-4, 7-5, 3-3.

Οι δύο παίκτες επέστρεψαν σήμερα στο Centre Court για να συνεχίσουν την αναμέτρησή τους και ο Τσέχος περιέπλεξε τα πράγματα, καθώς άρπαξε το τρίτο σετ και έβαλε δύσκολα στον Νο.3 τενίστα στον κόσμο.

Και στο τέταρτο σετ έγινε, όμως, κλειστή μάχη, με τον νικητή του Roland Garros να καθαρίζει τελικά την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ και να σφραγίζει το ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτζ.

Τώρα, βέβαια, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολο για τον Ζβέρεφ, καθώς καλείται να βάλει τέλος σε ένα μεγάλο αρνητικό σερί: έχει χάσει επτά διαδοχικές φορές από τον Αμερικανό (τρεις στο γρασίδι) και, μάλιστα, πριν λίγες μέρες ηττήθηκε στα ημιτελικά του Χάλε. Τ

Ο νικητής αυτού του αγώνα θα παίξει στα ημιτελικά με Φλάβιο Κομπόλι ή Άρθουρ Φέρι.

Αν αυτός είναι ο Ζβέρεφ, τότε θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου, εκτοπίζοντας τον Κάρλος Αλκαράθ, που παραμένει εκτός μάχης.