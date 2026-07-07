Ανανέωσε με το Περιστέρι ο Ουίλ Κάριους

Ο Ουίλ Κάριους θα συνεχίσει και τη νέα χρόνια στο Περιστέρι, με τον Αμερικανό άσο να ανακοινώνει την παραμονή του μέσα video του στο Instagram

Στο Περιστέρι και τη νέα χρονιά θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ουίλ Κάριους. Ο Αμερικανός άσος ανακοίνωσε την παραμονή του στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων μέσω ενός video στο Instagram, με τις δυο πλευρές να ανανεώνουν την συνεργασία τους και για την επόμενη χρονιά.

Ο Κάριους αγωνίστηκε στο Περιστέρι από τα μέσα της περασμένης χρονιάς και έπαιξε σε 12 αγώνες στην Stoiximan GBL μετρώντας 5.4 πόντους και 4.2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Στο FIBA Europe Cup αγωνίστηκε σε έξι ματς και όπου σημείωσε 5.2 πόντους και 3.3 ριμπάουντ.