Παναθηναϊκός: Φουλ τακτική και κυκλοφορία στο Κορωπί

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις στο Κορωπί, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έμφαση στην τακτική και την κυκλοφορία της μπάλας.

Οι «πράσινοι» γύρισαν σήμερα στις προπονήσεις, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει έμφαση στο κομμάτι της τακτικής και της κυκλοφορίας της μπάλας.

Η πρώτη άσκηση μετά την προθέρμανση ήταν τύπου rondo και είχε στόχο την σωστή κυκλοφορία, αφού οι παίκτες έπρεπε να αλλάξουν όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες με μια επαφή, χωρίς να χάσουν την κατοχή.

Στη συνέχεια, ο Τζέικομπ Νίστρουπ χώρισε τους παίκτες σε δύο ομάδες και δούλεψε πάνω στο κομμάτι της τακτικής. Η μία ομάδα αμυνόταν, ενώ η άλλη προσπαθούσε να διασπάσει την οργανωμένη άμυνα μέσα από σωστή κυκλοφορία της μπάλας και συνεργασίες.

Το τελευταίο μέρος της προπόνησης περιλάμβανε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες, ενώ στο παιχνίδι συμμετείχαν διαρκώς και μπαλαντέρ, δημιουργώντας αριθμητική υπεροχή για την ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Στη συνέχεια το τεχνικό επιτελείο δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές στο κομμάτι της τακτικής, ενώ η προπόνηση ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η επόμενη προπόνηση των Πράσινων είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης».