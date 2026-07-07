Πέντε γυναίκες κατηγορούν τον καθολικό καρδηνάλιο του Μαρόκο για σεξουαλική κακοποίηση

Πέντε γυναίκες κατηγόρησαν τον αρχιεπίσκοπο της Καθολικής Εκκλησίας στο Ραμπάτ του Μαρόκο, Κριστομπάλ Λόπεθ Ρομέρο, για σεξουαλική κακοποίηση, ύστερα από έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο εκπρόσωπος του Βατικανό στο Μαρόκο, βρίσκεται εν μέσω έρευνας από την Καθολική Εκκλησία εξαιτίας των καταγγελιών, οι οποίες τον οδήγησαν στην παραίτηση από τα καθήκοντά του. Ο 74χρονος Ισπανός καρδινάλιος αρνείται κάθε κατηγορία.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μία από τις καταθέσεις των γυναικών έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές επιθέσεις που περιλάμβαναν «ακατάλληλη» σωματική επαφή, συμπεριλαμβανομένων «ιδιαίτερα έντονων και παρατεταμένων αγκαλιών» και «προσπάθειας να πλησιάσουν σωματικά» για να την φιλήσουν.

Μια πηγή της επισκοπής είπε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ενημερώθηκε πως τουλάχιστον άλλες τρεις γυναίκες κατήγγειλαν παρόμοια περιστατικά, κυρίως στο πλαίσιο της εξομολόγησης.

Ο αρχιεπίσκοπος, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, είπε ότι έχει δώσει απαντήσεις στους ανωτέρους του στα εκκλησιαστικά κλιμάκια. «Θα συνεχίσω να συνεργάζομαι πλήρως μαζί τους στην έρευνα» που διεξάγεται, πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι δεν έχει διαπράξει «ούτε επίθεση, ούτε σεξουαλική παρενόχληση».

Σε ανακοίνωσή του προς τους πιστούς ανέφερε εξάλλου ότι «για να μην παρεμποδίσει την έρευνα» θα αποχωρήσει από το αξίωμα και δεν θα συμμετάσχει σε καμία ιερατική δραστηριότητα.

Το Βατικανό δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο προς το παρόν.

Οι καρδινάλιοι, που επιλέγονται από τον πάπα, αποτελούν τον κλειστό κύκλο των πλέον υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Εκκλησίας που συμμετέχουν στη διακυβέρνηση του Βατικανού. Όσοι είναι κάτω των 80 ετών συμμετέχουν επίσης στο Κονκλάβιο για την εκλογή του νέου ποντίφικα.

Στο Κονκλάβιο του Μαΐου του 2025, μετά τον θάνατο του πάπα Φραγκίσκου, πολλά μέσα ενημέρωσης θεωρούσαν ότι ο Λόπεθ Ρομέρο είχε καλές πιθανότητες να εκλεγεί ποντίφικας.

Πηγή: newsbomb.gr